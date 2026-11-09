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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'रामलाल के दर्शन पर कन्फ्यूज हैं अखिलेश, सता रहा डर', सपा चीफ पर BJP का हमला

'रामलाल के दर्शन पर कन्फ्यूज हैं अखिलेश, सता रहा डर', सपा चीफ पर BJP का हमला

बीजेपी प्रवक्ता अंकुश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव समेत सपा के अन्य नेता भगवा वस्त्र पहनकर, त्रिपुंड लगाकर और रुद्राक्ष धारण कर सनातनी होने का स्वांग रच रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 09 Nov 2026 08:04 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि रामलला के दर्शन को लेकर अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं. उन्हें डर है कि कहीं उनके इस कदम से एक वर्ग विशेष का वोट सपा से खिसक न जाए. 

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा को अब एहसास हो गया है कि जाति और तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसे भी रामलला की शरण में आना पड़ रहा है. वहीं, बीजेपी प्रवक्ता अंकुश त्रिपाठी ने सपा प्रमुख पर हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए स्वांग रचने का आरोप लगाया.

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'सपा की इस करतूत भूले नहीं सनातनी'

मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, "सपा सरकार में रामभक्तों पर गोली चलवाई गई थी. देश और प्रदेश का कोई भी सनातनी सपा की इस करतूत को भूला नहीं है. आज अखिलेश यादव सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत से यूपी का बच्चा-बच्चा वाकिफ है. अखिलेश और सपा को केवल एक जाति और एक वर्ग से प्रेम है. बाकी उन्हें हिंदुओं  से कोई मतलब नहीं है."

'चुनावी फायदे के लिए रामलला के दर्शन करना चाहते हैं अखिलेश'

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, "अखिलेश यादव केवल चुनावी उद्देश्य से रामलला के दर्शन की बात कर रहे हैं. अगर वह शुद्ध मन से राम की शरण में आते, तो उन्हें इसका लाभ मिलता, लेकिन रामभक्त उन्हें उनके पुराने कार्यों के लिए क्षमा नहीं करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि यह वही समाजवादी पार्टी है, जिसने बाबरी मस्जिद के निर्माण की कसमें खाईं और रामचरितमानस का अपमान कराया."

राकेश त्रिपाठी ने आगे कहा, "अखिलेश यादव को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के बजाय खुद आगे आकर मंदिर निर्माण में योगदान देना चाहिए था." उन्होंने कहा कि अब उन्हें बीती बातों को छोड़कर आगे की सुध लेनी चाहिए और कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण में पहल करनी चाहिए.

'भगवा पहनकर सनातनी वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे सपा नेता'

बीजेपी प्रवक्ता अंकुश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव समेत सपा के अन्य नेता भगवा वस्त्र पहनकर, त्रिपुंड लगाकर और रुद्राक्ष धारण कर सनातनी होने का स्वांग रच रहे हैं. उन्हें लगता है कि इस तरह हिंदुओं और सनातनियों का वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनकी असलियत जानती है.

उन्होंने सपा नेताओं की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके आदर्श महमूद गजनवी, बाबर और औरंगजेब जैसी मानसिकता वाले लोग हैं. त्रिपाठी ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सपा को ऐसा सबक सिखाएगी कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करना भूल जाएंगे.

Published at : 09 Nov 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP News States News
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