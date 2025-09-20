लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में फायरिंग मामले में एक्शन, 4 आरोपियों को किया डिटेन

लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में गोली चलने की घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गयी. बाउंसर की शिकायत पर महिला समेत 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई. इसी बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो में काले ड्रेस में कई लोग मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए. वीडियो में गाड़ी में बैठे लोगों के साथ मारपीट की घटना कैद हो गयी. बताया जा रहा है कि माल स्थित बार मे गोली चलने के बाद बाहर ये गुरिल्ला युद्ध हुआ. आपको बता दें कि घटना स्थल से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है.

पुलिस हर पहलुओं की कर रही है जांच

बताया जा रहा है कि देर रात क्लब में लड़की के साथ गए 3 लड़कों ने हर्ष मिश्रा, प्रिंस वर्मा, रोहित पटेल के साथ स्वाति वर्मा साथ आये और किसी बात को लेकर इनका गार्ड से झगड़ा हुआ. इसके बाद गोली चली और गोली चलाकर भागने का प्रयास कर रहे लोगों पर गार्ड ने लाठियां बरसा दी. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस कई बिन्दुओ पर अपनी जांच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि दोषी को सजा जरूर मिलेगी.

शराब का नशा बताया जा रहा है विवाद का कारण

मॉल के क्लब में मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है. जानकारी के अनुसार ये सब शराब के नशे के कारण हुआ है. अब सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर देर रात तक शराब का नशा कैसे मिला. चर्चा है कि राजधानी की सड़कों पर देर रात ऐसी घटना सामने आ रही है और मधुशाला को चलाने वालों पर विभाग की अनदेखी घटना का कारण बन रही है. अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक जांच में कौन से तथ्य सामने आते है और सजा की जद में कौन कौन आता है.

