'कार पलटने वाला सीन और बुलडोजर स्टंट है कि नहीं', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव का तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया दी है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस फिल्म को लेकर कहा मूवी तो फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आप ये बताएं कि उस मूवी में डायलॉग हैं या बीप लगी है. वो मुकदमा पलटने वाला सीक्वेंस है कि नहीं है, कार पलटने वाला सीन है या नहीं है, बुलडोजर स्टंट है कि नहीं है. आपस की लड़ाई का क्लाइमेक्स है या नहीं, डिप्टी सीएम के पर्दे के पीछे वाले डायलॉग.

वहीं एसआईआर मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता सहयोग करेंगे. विदेश नीति पर अखिलेश यादव ने कहा कि विदेश नीति फेल है, एच 1B वीजा नहीं मिल रहा है. अब आप क्या करेंगे, ये चाहते हैं कि आप न कोई विदेश जाए. न पढ़ने जाए, न काम करने जाए. ये चाहते हैं कि सिर्फ गोली चलाएं, रूस की आर्मी में शामिल हो जाए. बीजेपी जाएगी, तो एच 1B वीजा लगेगा.

दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग पर भी बोले अखिलेश यादव

इसके साथ ही अखिलेश यादव एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले पर कहा कि सच तो सब जानते हैं. बता रहे हैं कि 20 हजार एनकाउंटर हुए हों, अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक होता तो रस्ता भूल कर अपराधी बरेली में कैसे आ जाते.

गोरखपुर में ये पहली घटना नहीं- अखिलेश यादव

गोरखपुर मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि मु्ख्यमंत्री कोई दिन ऐसा नहीं है जब मुख्यमंत्री खुद न जाते हों, उस नगर में तस्करी चल रही है. वहां एक नौजवान की जान चली गई. गोरखपुर में ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं. गोरखपुर में पहले भी तस्करियां होती रही हैं, एनकाउंटर केवल दिखावटी है, ये भी कोई स्क्रिप्ट बना कर दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए.