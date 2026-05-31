सोशल मीडिया Influencer की ससुराल में संदिग्ध मौत, पति, सास-ससुर सहित 6 पर हत्या का केस दर्ज

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. घटना सआदतगंज इलाके की है, जहां युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर कार की मांग को लेकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

कानपुर के टीपी नगर बगाही निवासी सुनील कुमार वर्मा ने अपनी भतीजी की शादी 9 दिसंबर 2024 को लखनऊ के सआदतगंज निवासी सागर राजपूत से की थी. सागर राजपूत खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसके इंस्टाग्राम पर करीब 7.93 लाख फॉलोअर्स हैं. मृतका भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी. परिजनों का कहना है कि शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक करीब 7 लाख रुपये कैश, तिलक और बाकी घरेलू सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे.

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मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया आरोप

मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही विवाहिता को कम दहेज लाने के ताने दिए जा रहे थे. पति सागर, ससुर राजेश, ननदोई अनु, ननद बरखा व चांदनी और बुआ सास आशा लगातार अतिरिक्त दहेज में कार की डिमांड कर रहे थे. मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. मृतका ने कई बार फोन कर अपने परिवार को इस टॉर्चर के बारे में बताया था. परिजनों ने कई बार लखनऊ आकर समझौता कराने की कोशिश भी की थी.

दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

शनिवार को परिजनों को रिश्तेदारों के जरिए सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है. हालांकि, मायके वालों का सीधा आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने पहले उसकी हत्या की और फिर मामले को सुसाइड का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया.

पति, सास-ससुर सहित 6 पर हत्या का केस दर्ज

मामले पर सआदतगंज इंस्पेक्टर संतोष आर्या ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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