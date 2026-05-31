बेटे की हत्या पर छलका होटल व्यवसायी का दर्द, पुलिस पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप

गाजीपुर जनपद में शुक्रवार की रात होटल व्यवसायी के पुत्र विनीत राय की गोली से मार का हत्या कर दी गई, इस हत्याकांड में कटरा गैंग का नाम सामने आया है. पुलिस ने मामले में शंकर पांडे सहित कई लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया. वहीं, मृतक के पिता आलोक राय ने गाजीपुर पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही जिले की कानून व्यवस्था बद से बदतर होने की बात कही है.

मृतक के पिता आलोक राय ने आरोप लगाया कि गाजीपुर कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलेंस टीम का हत्याकांड के आरोपियों को सह मिली हुई है. उन्होंने दावा किया है कि अधिकारी ही आरोपी को अपने छात्र छाया में पालते थे और पिछले एक साल में 20 से ऊपर घटनाओं को अंजाम दिया लेकिन उनका मात्र दो से तीन में मुकदमा किया.

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आलोक राय ने बताया कि हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है, आरोपी अपराधी किस्म का व्यक्ति रहा है और कटरा गैंग का संचालन करता है. उसने अपना मकान हमारे होटल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बनाया हुआ है और हमारे होटल के 100 मीटर पीछे गांव का प्रधान भी अपना मकान बनाया हुआ है जिसका भाई भी इस कटरा गैंग का सरगना है.

आरोपियों ने मांगी थी एक करोड़ की रंगदारी

उन्होंने बताया कि उनसे एक बार 20 लाख रुपये की मांग की गई थी और उसके बाद एक करोड़ रुपये की मांग की गई थी. आलोक राय के मुताबिक, आरोपियों का कहना था कि इस गांव में व्यवसाय करोगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा लेकिन उन्होंने कोई रंगदारी नहीं दिया. उनका कहना था कि व्यवसाय भले ही बंद कर देंगे लेकिन रंगदारी नहीं देंगे.

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

मृतक के पिता ने कहा कि आज जो घटना हुई है इसके पीछे पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन दोषी है, क्योंकि जब उनके होटल में तोड़फोड़ किया गया था तब उन्होंने एक एप्लीकेशन डीजीपी तक को दिया था इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य सभी लोगों को दिया था लेकिन किसी ने भी इस घटना का संज्ञान नहीं लिया था.

अपराधी ने अधिकारी को गिफ्ट किया था 20 हजार का जूता

उन्होंने बताया कि यह गिरोह पिछले 1 साल में कोतवाली इलाके में 20 से ऊपर वारदात किया है, लेकिन कार्रवाई मात्र 2 से 3 घटनाओं में ही की गई है. उन्होंने दावा किया कि अपराधियों से कोतवाली पुलिस के द्वारा वसूली की जाती थी और इस वसूली में कोतवाल क्षेत्राधिकारी SOG सर्विलांस के अधिकारी शामिल है. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय पहले सर्विलांस में तैनात शिवाकांत मिश्रा को इसी अपराधी ने 20000 रुपये का जूता गिफ्ट किया था.

वहीं, आलोक राय ने कोतवाल को लाइन हाजिर किए जाने पर कहा कि इसमें कोतवाल का क्या ही दोष है क्योंकि यह दो से चार महीना पहले पदस्थ हुए हैं. उन्होंने कहा कि इसके पहले जो 3 साल कोतवाल रहे और क्षेत्राधिकारी रहे यह दोनों लोग शंकर पांडे को स्वजातीय होने के कारण बढ़ावा देते रहे. उन्होंने बताया कि उनके रहने के लगभग 3 साल के दौरान उसने दो से तीन हत्याएं भी की है.

बेटे के हत्यारे के एनकाउंटर की मांग

उन्होंने मांग की है कि हमारे बेटे का जैसे निधन हुआ है वैसे ही उसका भी एनकाउंटर हो जाए और उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया जाए. वहीं, उन्होंने बताया कि घटना के बाद होटल एसोसिएशन भी DIG वाराणसी को पत्र सौप कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार से गाजीपुर का होटल व्यवसाय भी पूर्ण रूप से ठप कर दिया जाएगा.

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