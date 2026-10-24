Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के SA अपार्टमेंट पर चलेगा बुलडोजर, जांच में खराब मिली बिल्डिंग

लखनऊ के SA अपार्टमेंट पर चलेगा बुलडोजर, जांच में खराब मिली बिल्डिंग

लखनऊ के बारूदखाना स्थित SA अपार्टमेंट को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने नोटिस जारी किया है. पिछले महिने एक पिलर के गिरने के बाद हुई जांच में इमारत के कमजोर होने की बात सामने आई थी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 24 Oct 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ वजीरगंज थानाक्षेत्र में बारूदखाना स्थित SA अपार्टमेंट को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने गिराने का आदेश जारी किया गया है. एलडीए की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने शुक्रवार को इसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है. बिल्डर को 15 दिन के भीतर अपने खर्च पर पूरी बिल्डिंग गिरानी होगी. ऐसा नहीं करने पर एलडीए खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और इसका खर्च बिल्डर से लेगा.

पिछले करीब एक महीने पहले SA अपार्टमेंट के पिलर में दरारे आई थी. फिर एक दम से तेज आवाज के साथ पीलर टूट गया था. इससे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी. परिवार के साथ सभी लोग बाहर निकल कर सड़क पर उतर आए थे. सुरक्षा के लिहाज से अपार्टमेंट को खाली करवा दिया था. इसके साथ ही अपार्टमेंट के 50 मीटर के दायरे को सील कर बिल्डिंग को खाली करवाया दिया गया था.

UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?

सेफ्टी ऑडिट में हुई फेल

लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने बिल्डिंग के पीलर टूटने के बाद उसका सेफ्टी ऑडिट करवाया था. घटना के बाद एलडीए ने अपार्टमेंट को जैक लगाकर अस्थायी सुरक्षित कराया था, ताकि लोग अपना सामान निकाल सकें. जांच में इमारत की स्थिति रहने के लिहाज से असुरक्षित पाई गई. विशेषज्ञों ने इसे पूरी तरह ध्वस्त करने को ही सुरक्षित विकल्प बताया था.

तीन मंजिल के नक्शे पर तीन दी थी छह मंजिल

जांच में सामने आया कि अपार्टमेंट का मानचित्र तीन मंजिल के लिए पास कराया गया था, जबकि मौके पर छह मंजिल का निर्माण किया गया,. इस मामले में एलडीए पहले भी ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर चुका था. पिलर टूटने की घटना के बाद पूरी बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अपार्टमेंट का नक्शा पास होने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है और बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है. इसके बाद बिल्डर को नोटिस जारी किया गया था.

सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती

 

और पढ़ें

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती
सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश-आजम की मुलाकात पर अनुप्रिया पटेल के विधायक की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
अखिलेश-आजम की मुलाकात पर अनुप्रिया पटेल के विधायक की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या दीपोत्सव में 2100 ड्रोन से शो, 13 राज्यों के 1000 कलाकार दिखाएंगे दम
अयोध्या दीपोत्सव में 2100 ड्रोन से शो, 13 राज्यों के 1000 कलाकार दिखाएंगे दम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
25 साल से सिंगल हैं मल्लिका शेरावत, बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही हो गया था तलाक
25 साल से सिंगल हैं मल्लिका शेरावत, डेब्यू से पहले हो गया था तलाक
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती
सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती
इंडिया
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
ऑटो
Rolls-Royce की लग्जरी EV का नया अवतार, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
Rolls-Royce की लग्जरी EV का नया अवतार, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget