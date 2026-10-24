लखनऊ वजीरगंज थानाक्षेत्र में बारूदखाना स्थित SA अपार्टमेंट को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने गिराने का आदेश जारी किया गया है. एलडीए की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने शुक्रवार को इसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है. बिल्डर को 15 दिन के भीतर अपने खर्च पर पूरी बिल्डिंग गिरानी होगी. ऐसा नहीं करने पर एलडीए खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और इसका खर्च बिल्डर से लेगा.

पिछले करीब एक महीने पहले SA अपार्टमेंट के पिलर में दरारे आई थी. फिर एक दम से तेज आवाज के साथ पीलर टूट गया था. इससे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी. परिवार के साथ सभी लोग बाहर निकल कर सड़क पर उतर आए थे. सुरक्षा के लिहाज से अपार्टमेंट को खाली करवा दिया था. इसके साथ ही अपार्टमेंट के 50 मीटर के दायरे को सील कर बिल्डिंग को खाली करवाया दिया गया था.

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सेफ्टी ऑडिट में हुई फेल

लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने बिल्डिंग के पीलर टूटने के बाद उसका सेफ्टी ऑडिट करवाया था. घटना के बाद एलडीए ने अपार्टमेंट को जैक लगाकर अस्थायी सुरक्षित कराया था, ताकि लोग अपना सामान निकाल सकें. जांच में इमारत की स्थिति रहने के लिहाज से असुरक्षित पाई गई. विशेषज्ञों ने इसे पूरी तरह ध्वस्त करने को ही सुरक्षित विकल्प बताया था.

तीन मंजिल के नक्शे पर तीन दी थी छह मंजिल

जांच में सामने आया कि अपार्टमेंट का मानचित्र तीन मंजिल के लिए पास कराया गया था, जबकि मौके पर छह मंजिल का निर्माण किया गया,. इस मामले में एलडीए पहले भी ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर चुका था. पिलर टूटने की घटना के बाद पूरी बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अपार्टमेंट का नक्शा पास होने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब है और बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है. इसके बाद बिल्डर को नोटिस जारी किया गया था.