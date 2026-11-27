उत्तर प्रदेश के हापुड़ अपने बेगुनाह भाई को पुलिसिया उत्पीड़न से बचाने के लिए युवक ने अपनी जान दांव पर लगा दी. युवक ने अपने भाई पर पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कर अवैध तरीके से वसूली करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. उसने बीजेपी के सदर विधायक के आवास के सामने ख़ुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की. जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

मामला हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र की अयोध्यापुरी चौकी अंतर्गत शिवबनपुरा मोहल्ले का है. यहां रहने वाले कीर्तन नाम के युवक का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली नीतू और उसके पति कमल सिंह का थाने के बराबर में चाय का खोखा है. जिसकी वजह से उनकी पुलिस के साथ गहरी सांठगांठ है. कीर्तन ने कहा कि उनके इशारे पर पुलिस ने उसके बड़े भाई मोंटी के खिलाफ चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया.

चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित युवक ने अयोध्यापुरी चौकी इंचार्ज दारोगा राहुल अत्री पर सीधे तौर पर वसूली और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए. उसने कहा कि न तो शिकायतकर्ता महिला के पास चोरी का कोई सबूत है और न ही पुलिस के पास, इसके बावजूद दारोगा उसके भाई को जेल भेजने की धमकी देकर 3 लाख रुपये की मांग कर रहा है.

यही नहीं उसने पुलिस पर घर में घुसकर अभद्रता करने, सबूत मिटाने की नीयत से घर का डीवीआर उखाड़ ले जाने और रात 12 बजे से भाई व पिता को थाने में बैठाकर प्रताड़ित करने का भी आरोप है. भाई को निर्दोष साबित करने और पुलिस के जुल्म के खिलाफ जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कीर्तन पेट्रोल की बोतल लेकर सदर विधायक विजयपाल आढ़ती के आवास के बाहर पहुंच गया और खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया.

कीर्तन ने इस दौरान आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद विधायक आवास के बाहर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान वहां जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

एएसपी ने दिए जाँच के आदेश

हापुड़ के एएसपी महेश कुमार ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि देहात थाना क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास कर रहा है. तत्काल जांच करने पर जानकारी मिली कि युवक के बड़े भाई के खिलाफ थाने में चोरी का एक मुकदमा पंजीकृत है, जिसके संबंध में पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुला रही थी.

एएसपी ने कहा कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने ये क़दम उठाया है. पुलिस ने परिजनों को बुलाकर समझा-बुझाकर घर भेज दिया है. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी.