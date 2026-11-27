भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और वह विधेयक पास नहीं करा पाएगी. सुप्रिया सुले की पार्टी अगर हमारे साथ रहती है तो उन्हें फायदा होगा, अगर साथ नहीं रहती है तो उन्हें नुकसान होगा. यह मेरी नसीहत है. डीएमके अगर इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं करती है तो हमेशा के लिए पूर्व हो जाएगी.

उन्होंने सपा-कांग्रेस अलायंस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 26 सीटों को हमने दरकिनार कर दिया है, उनका कोई मतलब नहीं है. तीन अंकों से कम सीटों पर बात नहीं बनेगी. कांग्रेस का अपमान किया जा रहा है और पार्टी यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी. इमरान मसूद ने कहा कि मुझे हमेशा घेरा गया है, लेकिन मैं हर बार इससे निकलकर बाहर आया हूं. आगे गठबंधन को लेकर बैठक कब होगी, यह अभी तय नहीं है. मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने उनकी तारीफ की है. लोगों ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया है. खड़गे ने उन्हें योद्धा कहा है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज

गौरतलब है कि संसद के 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र से पहले सरकार ने शुक्रवार दोपहर केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी. सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ‘सेवा तीर्थ’ में दोपहर एक बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है. उन्होंने बताया कि बैठक के सिलसिले में सभी मंत्रियों को सूचना भेजी गई है, ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके.

सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में सरकार परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक में कुछ बदलाव कर सकती है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटे का प्रावधान लागू किया जा सके. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सरकार ने जरूरी कामकाज निपटाने के वास्ते मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक दो दिसंबर से फिर से बुलाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि दोनों सदनों की बैठक तीन दिसंबर को समाप्त हो सकती है. संसद के मानसून सत्र के तहत दोनों सदनों की बैठक बीते 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी. हालांकि, 100 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ, जिसके चलते बैठक दो दिन के संक्षिप्त नोटिस पर फिर से बुलाई जा सकती है.