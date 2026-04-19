लखनऊ में सजेगा ‘रश्मिरथी पर्व’! रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर 3 दिन का भव्य आयोजन

Rashmirathi Parv Lucknow: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार तीन दिवसीय ‘रश्मिरथी पर्व’ का आयोजन करेगी. 24 अप्रैल को दिनकर की पुण्यतिथि से 26 अप्रैल तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ‘रश्मिरथी पर्व’ मनाया जाएगा. इसमें तीन नाटकों एवं एक नृत्य नाटिका का मंचन होगा. लोकभवन में शनिवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेसवार्ता कर जानकारी साझा की.

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मिरथी के हीरक जयंती वर्ष (75 वर्ष) पर यह कार्यक्रम होगा. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेसवार्ता में बताया कि इस दौरान "रश्मिरथी संवाद" स्मारिका का लोकार्पण भी होगा. कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य वक्ता होंगे. कार्यक्रम के संयोजक कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं और अध्यक्षता राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा करेंगे. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह विशिष्ट अतिथि और भाजपा नेता नीरज सिंह सह-संयोजक रहेंगे.

कब और क्या कार्यक्रम होंगे

24 अप्रैल

शाम 6:15 बजे ‘रश्मिरथी से संवाद’ स्मारिका का लोकार्पण

शाम 6:20 बजे से राष्ट्रीय परिसंवाद – "प्रकाश और प्रेरणा का पुंज: रश्मिरथी"

शाम 7:05 बजे ‘रश्मिरथी’ नाट्य का मंचन

25 अप्रैल

शाम 6:10 बजे राष्ट्रीय परिसंवाद – "सांस्कृतिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद का योगदान

शाम 7:05 बजे से ‘स्वामी विवेकानंद’ नाटक का मंचन

इस दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे. साथ ही अन्य गणमान्य नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे.

26 अप्रैल

शाम 6:00 बजे राष्ट्रीय परिसंवाद – "राष्ट्र निर्माण में लोकमान्य तिलक एवं पूर्व प्रधानमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान

शाम 7:05 बजे ‘अटल स्वरांजलि’ – भारत रत्न, कवि अटल बिहारी वाजपेयी की 10 कविताओं पर आधारित संगीतमय नृत्य नाटिका

शाम 8:00 बजे ‘लोकमान्य तिलक’ नाटक का मंचन

इस कार्यक्रम में यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.