हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ CM योगी ने की बैठक, वाटर कंजर्वेशन पर दिया जोर

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ CM योगी ने की बैठक, वाटर कंजर्वेशन पर दिया जोर

UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. योगी ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 Oct 2025 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (4 अक्टूबर 2025) को राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए और वाटर कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि वर्षा का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त है. इससे भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी और डार्क जोन वाले क्षेत्रों में सुधार होगा.

सिंचाई परियोजनाओं की कमियों को दूर करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाण सागर, मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर उसमें कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा.

मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि रिजर्व वायर को डिसिल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके. साथ ही, कटान रोकने के लिए सिल्ट का उपयोग करने के निर्देश दिए.

नलकूपों का हो जीर्णोंद्धार और आधुनिकीकरण- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नलकूपों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाए. इससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, किसानों की लागत घटेगी और उन्हें आधुनिक तकनीक आधारित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नलकूपों के आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार के कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न किया जाए.

"किसानों को बेहतर सिंचाई के लिए सरकार उठा रही कदम"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. नलकूपों के आधुनिकीकरण और जल संरक्षण की इन पहलों से आने वाले समय में राज्य का कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी.

और पढ़ें
Published at : 04 Oct 2025 09:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल
बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
iPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
जनरल नॉलेज
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget