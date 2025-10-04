लखनऊ में सहारा सिटी के कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन जारी, वेतन और पीएफ भुगतान की मांग

लखनऊ स्थित सहारा शहर में काम करने वाले सैंकड़ों कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गये हैं और बगावत पर उतारू हैं. नगर निगम सहारा शहर को सील कर अपने कब्जे में लेने वाला है. ऐसे में सहारा कर्मचारियों की मांग है कि कंपनी उनके वेतन और पीएफ का भुगतान करे, तभी वो इसे खाली होने देंगे.

खबर ये भी है कि सीलिंग का अल्टीमेटम मिलते ही सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय कुछ और रिश्तेदारों के साथ गुपचुप यहाँ से निकल चुके हैं. अब अंदर रह रहे कर्मचारियों ने लोहे के बड़े गेट्स पर वेल्डिंग लगा कर सील कर दिया है ताकि बाकी बचे अधिकारी या रिश्तेदार बाहर न निकल सकें. भविष्य का संकट झेल रहे 500 से ज्यादा कर्मचारियों के सवालों का जवाब देने वाला भी यहां कोई नहीं है.

एमसीडी ने तीन दिनों में खाली करने का दिया निर्देश

आपको बता दें कि, सहारा का 1. 170 एकड़ में फैला साम्राज्य अब शून्य पर आने वाला है. 1 अक्टूबर को नगर निगम ने सहारा शहर के भीतर नोटिस चस्पा कर तीन दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया है. सन 1994 में यह जमीन सहारा ग्रुप को लीज पर दी गई थी और इसमें लोगों के लिये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलोप होना था. जानकारों की माने तो सुब्रत राय ने इसे अपने शानो शौकत के लिये इस्तेमाल किया. एग्रीमेंट, लैंड यूज पॉलिसी और तमाम नियमों को ताख पर रख कर सहारा शहर बसाया गया.

सहारा सिटी मे हैं ये सारी सुविधाएं

जानकारी के अनुसार, जहां एक लाख लोगों को बसाना था, वो 170 एकड़ लगभग 31 साल तक निजी संपत्ति बन कर रह गई. इसके भीतर सात सितारा सुविधाएं हैं. आडिटोरियम, गेस्ट हाउस और हर वो लग्जरी सुविधा जो किसी का सपना होती हैं यहां मौजूद हैं लेकिन अब लखनऊ नगर निगम ने इसे अपने कब्जे में लेना तय कर लिया है और नोटिस चस्पा किया जा चुका है.

लीज पूरी होने की बात

सहारा शहर की लीज सितंबर 2024 में ही पूरा हो गई था. तब से अब तक पाँच बार नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया. लेकिन सहारा की तरफ से टाल मटोल किया जाता रहा और मोहलत ले ली जाती थी. जानकारी ये भी सामने आई कि कहीं से फोन कॉल आ जाती थी और मामला शांत हो जाता था. लेकिन इस बार नगर निगम ने सख्त निर्देश दिये हैं और कर्मचारियों को अब ये डर सता रहा है कि आखिर उनका क्या होगा?

क्या कर्मचारियों की मांग

सुधीर कुमार त्रिपाठी रिटायर जूनियर एक्जीक्यूटिव ने भी कहा कि मांग है हमारा पैसा हमे मिल जाये और न्याय हो. कर्मचारियों की मांग है कि उनका फंड और ग्रेज्युति उन्हें मिले इसे लेकर प्रबंधन से बातचीत जारी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है, सबकी निगाहें प्रबंधन के आश्वसन पर हैं.