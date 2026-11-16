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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल

UP चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में? इस वजह से खड़ा हो रहा बड़ा सवाल

यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन मुश्किल में है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Nov 2026 09:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर बड़ा खुलासा किया. उनके मुताबिक कांग्रेस 181 सीटों की मांग कर रही हैं. ऐसे में गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

सवाल है कि क्या सपा-कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं? क्या सपा-कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल में हैं? दरअसल यह सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस कई ऐसी सीटें मांगी हैं जिससे लग रहा है कि कांग्रेस सपा के ऊपर दवाब बनाना चाहती है और गठबंधन को और ज्यादा मुश्किल बनाना चाहती हैं.

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दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस को 181 सीटें नहीं दे सकते हैं. कयास हैं कि यह आंकड़ा सिर्फ 50 सीटों तक ही सीमित रह सकता है. ऐसे में कांग्रेस की मांग और स्थिति को देखकर लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी चुनाव में गठबंधन बहुत मुश्किल है.

क्यों मुश्किल में है सपा-कांग्रेस गठबंधन?

कांग्रेस ने सपा से 181 सीटों की मांग की है. अब ऐसे में गठबंधन मुश्किल में क्यों है. दरअसल कांग्रेस ने 181 सीटें मांगी हैं, जो कांग्रेस पार्टी साल 2022 के चुनावों में मात्र 2 सीटें जीती वो 2027 के चुनावों के लिए सपा से 181 सीटें मांगकर क्या गठबंधन को मुश्किल बना रही है. दरअसल इन 181 सीटों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से जो सीटें मांगी हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो सपा 2022 में जीती है या फिर बहुत ही मामूली अंतर से हारी है.

बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सपा से अमेठी, रायबरेली की सभी सीटें मांग ली हैं. जबकि 2022 के चुनाव में अमेठी-रायबरेली की 10 में 6 सीटों पर सपा जीती थी और चार सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. वहीं कांग्रेस ने सहारनपुर की 6 सीटें मांगी हैं, जहां पर 2022 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. इसी तरह कांग्रेस ने शहरी सीटों के बजाय ग्रामीण सीटें ज्यादा मांगी हैं. 

वहीं कांग्रेस ने इस बार नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गोरखपुर शहर जैसी सीट समाजवादी पार्टी से नहीं मांगी हैं. कांग्रेस की इस डिमांड को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस सपा के ऊपर दवाब बनाना चाहती है और गठबंधन को और ज्यादा मुश्किल बनाना चाहती है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Congress Samajwadi Party Rahul Gandhi Akhilesh Yadav Up News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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