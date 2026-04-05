लखनऊ के KGMU में बनीं अवैध मजारों पर होगा एक्शन, प्रशासन ने 15 दिन में हटाने का दिया अल्टीमेटम

लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में अवैध मजारों को हटाने की तैयारी तेज हो गई है. अवैध मजारों पर अब एक्शन होने जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 दिन में इन अवैध मजारों को हटाने का अल्टीमेटम दिया है.

विश्वविद्यालय प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने जिला व पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है. प्रशासन द्वारा अवैध मजारों पर कार्रवाई के लिए कार्ययोजना बनाई गई है. संबंधित विभागों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय हुई है.

अवैध मजार हटाने के लिए दिए जा चुके हैं नोटिस

विश्वविद्यालय परिसर से मजार हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं. दो नोटिस जारी किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अतिरिक्त समय मिला है. इस पर केवल एक मजार प्रबंधक की ओर से जवाब मिला है, लेकिन उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए हैं.

प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में सभी अवैध मजारों को हटाने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही प्रशासन द्वारा विरोध की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. अवैध मजारों को हटाने के लिए किसी भी पक्ष की तरफ से अगर विरोध होता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा.

सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश

KGMU प्रशासन की तरफ से सख्ती से अवैध मजारों को हटाने के लिए अभियान चलाने के दिए निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की चेतावनी के बाद अवैध मजारों के प्रबंधकों में हड़कंप मच गया है. यह कार्रवाई विश्वविद्यालय परिसर को व्यवस्थित रखने और नियमों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है.

प्रो. के.के सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जल्द ही परिसर से इन अवैध मजारों को हटाने के लिए कहा है. साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने के निर्देश दिए हैं. यह अभियान प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच चलाया जाएगा. इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कार्यालय एक बिल्डिंग में होंगे शिफ्ट, शुरू हुई तैयारी