महोबा में ट्रक से टक्कर के बाद पलटी रोडवेज बस, दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौत, 22 यात्री घायल

यूपी के महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, यहां एक रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई. शहर कोतवाली के करहराकलां के पास हुए इस हादसे में बस पलट गई, जिससे चालक मोहम्मद आजाद की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं इस हादसे में 22 यात्री घायल हुए हैं. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है. साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करहराकलां गांव के पास मुस्करा से महोबा की ओर आ रही रोडवेज बस (UP 78 LN 8233) की सामने से आ रहे ट्रक (UP 90 T 5465) से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई.

बस में सवार थे करीब 40 यात्री

बताया गया कि हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बस की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया. इस हादसे में 5 बच्चों समेत कुल 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 71 वर्षीय महेंद्र कुमार और 7 माह का आरो, 5 वर्षीय सेजल जैसे यात्री शामिल हैं. सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. वहीं हादसे में बस चालक, कल्याण नगर निवासी 47 वर्षीय मोहम्मद आजाद की मौत हो गई.

चश्मदीद ने बताया आंखों देखा हाल

वहीं, चश्मदीद महिला यात्री गोमती के मुताबिक, ट्रक बेहद तेज रफ्तार में था. चालक मोहम्मद आजाद ने यात्रियों की जान बचाने के लिए आखिरी समय तक संघर्ष किया और बस को काटने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में वह खुद काल के गाल में समा गए.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

वहीं घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और एआरएम प्रवीण कुमार मौके पर पहुँचे. एएसपी ने बताया कि दुर्घटना करने वाले ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और राहत कार्य पूरा कर लिया गया है. अस्पताल में भर्ती ज्यादातर यात्रियों की हालत अब स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है.

रोडवेज विभाग ने शुरू की मामले की जांच

एआरएम प्रवीण कुमार ने बताया कि रोडवेज विभाग ने भी मामले की आंतरिक जाँच शुरू कर दी है ताकि हादसे की सटीक वजह का पता चल सके. फिलहाल, पुलिस ने चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.