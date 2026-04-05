अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कार्यालय एक बिल्डिंग में होंगे शिफ्ट, शुरू हुई तैयारी

अयोध्या में प्रशासनिक व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कार्यालय जल्द ही एक नई अत्याधुनिक बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे. इस प्रोजेक्ट से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और रफ्तार दोनों बढ़ने की उम्मीद है.

तहसील के पास बन रही इस हाईटेक इमारत का निर्माण करीब 128 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. इसमें 50 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग से मिले हैं, जबकि 28-28 करोड़ रुपये अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने अपने हिस्से से लगाए हैं.

आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रही पूरी बिल्डिंग

नई बिल्डिंग को पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. एक भवन में चार फ्लोर अयोध्या विकास प्राधिकरण के लिए निर्धारित होंगे, जबकि पांचवां फ्लोर नगर आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय के लिए रहेगा. इसके तैयार होते ही प्राधिकरण और नगर निगम के ऑफिस को जल्द शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है.

वहीं दूसरी बिल्डिंग में अलग-अलग विभागों को व्यवस्थित तरीके से जगह दी गई है. जिसमें सिविल, हेल्थ, रेवेन्यू, टैक्स, जलकल, उद्यान और संपत्ति जैसे विभाग शामिल हैं. फिलहाल बिल्डिंग निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है.

मीटिंग के लिए बिल्डिंग में बन रहा ऑडिटोरियम

इस भवन के पांचवें फ्लोर पर एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, जहां बोर्ड मीटिंग और बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसी फ्लोर पर मेयर का चैंबर और पार्षदों के लिए अलग-अलग कक्ष भी बनाए गए हैं. इसके अलावा बेसमेंट में पार्किंग, सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम और बेहतर जल व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

अधिकारियों के मुताबिक, अगले एक से डेढ़ महीने में बिल्डिंग का एक हिस्सा हैंडओवर हो जाएगा और इसी साल पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने की संभावना है. इस हाईटेक भवन के शुरू होने के बाद अयोध्या में प्रशासनिक सेवाएं और अधिक आसान, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक हो जाएंगी.

ये भी पढ़ें: झांसी में टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमकर मचाई तोड़फोड़