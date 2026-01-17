लखनऊ: केजीएमयू में कथित धर्मांतरण को लेकर VHP का प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग

लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में कथित अवैध धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शुक्रवार (16 जनवरी) को हजरतगंज में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और 'लव जिहाद बंद करो' जैसे नारे लगाए.

जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केजीएमयू परिसर में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन अधिकारी इन्हें रोकने में नाकाम रहे हैं.

दोषियों के खिलाफ विहिप ने की सख्त कार्रवाई की मांग

विहिप नेताओं ने मामले की जांच कर रहे विशेष कार्य बल (एसटीएफ) से जांच तेज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. विहिप के स्थानीय नेता विजय प्रताप ने कहा कि यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि संगठित धर्मांतरण की साजिश का संकेत है. उन्होंने दावा किया कि विहिप और बजरंग दल के प्रयासों से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने केजीएमयू के कुछ अधिकारियों को हटाने और पूरे प्रकरण की गहन जांच की भी मांग की.

आदिल ने शादी का वादा कर छात्रा का किया यौन शोषण

यह प्रदर्शन उस समय हुआ, जब एक दिन पहले कैसरबाग पुलिस ने केजीएमयू के इंटर्न मोहम्मद आदिल को एक नर्सिंग छात्रा से कथित बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, आदिल ने शादी का वादा कर छात्रा का यौन शोषण किया. आपत्तिजनक वीडियो बनाए और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी दी.

घटना को लेकर पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस मामले का संबंध पहले गिरफ्तार किए गए जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीजुद्दीन नाइक से तो नहीं है. डॉ. नाइक पर महिला डॉक्टर के यौन शोषण, गर्भपात के लिए मजबूर करने और धर्म बदलने का दबाव डालने के आरोप हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले को संभावित संगठित धर्मांतरण गिरोह से जोड़कर देख रही है.

