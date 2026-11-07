गजल होटल केस में अब्बास अंसारी को राहत, कोर्ट ने दी सुनवाई टालने की मंजूरी

मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से गजल होटल मामले में बड़ी राहत मिली है. अदालत ने अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थना पत्र को 500 रुपये के हर्जाने के साथ स्वीकार कर लिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की गई है. अदालत के इस फैसले से फिलहाल मामले की सुनवाई आगे बढ़ गई है.

दरअसल, गजल होटल का मामला माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मामले में उनके बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का नाम भी सामने आया था. गाजीपुर स्थित गजल होटल को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है. इस होटल पर मोतीलाल वर्मा और अभिषेक अग्रवाल ने भी अपना दावा पेश किया है.

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दाखिल की थी स्थगन की अर्जी

इसी दावे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील की ओर से अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इस अर्जी के जरिए सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को 500 रुपये के हर्जाने के साथ स्वीकार कर लिया.

अदालत के इस आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी गई है. अब दोनों पक्षों को 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार रहेगा.

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19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

इस पूरे मामले की जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने दी. फिलहाल गजल होटल को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अदालत में विचाराधीन है. अब 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले से जुड़े दावों और कानूनी पहलुओं पर आगे की कार्रवाई होगी. वहीं, अब्बास अंसारी को स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से इस सुनवाई में फिलहाल राहत मिली है.