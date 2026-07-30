यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 30 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है. बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने आज 30 जुलाई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. एक अगस्त से बारिश की रफ़्तार में फिर से तेजी आएगी.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा. इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी संभाग में दस जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है. जबकि पूर्वांचल में वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं. इस दौरान 20-30 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. हालांकि कोई ख़ास अलर्ट नहीं दिया गया है.

1 अगस्त से रफ्तार पकड़ेगा मानसून

यूपी में अगले 48 घंटे रह-रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा. लेकिन, इसकी रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी. शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में रहेंगे. 1 अगस्त से मानसून में और तेजी देखने मिलेगी, जिसके बाद प्रदेशभर में कई जगहों पर भारी बारिश होगी. 4 अगस्त तक पश्चिमी और पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है.

10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और पीलीभीत में आज लगभग सभी जगहों पर गरज चमक के साथ साथ बारिश के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. ललितपुर, सोनभद्र में आज अनेक स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है.

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वाराणसी, प्रयागराज, मीरजापुर, चंदौली संत रविदास नगर, चित्रकूट, बांदा, महोबा में आज कुछ जगहों पर बारिश होगी और झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और संत कबीर नगर में एक या दो जगहों पर हल्की फुल्की बारिश होने का अनुमान है.

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