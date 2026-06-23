लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में चला अभियान, फायर NOC के बिना चल रहा कटारा कोचिंग सेंटर सील

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सख्ती बढ़ा दी है. जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) की टीम ने महानगर के रामघाट रोड स्थित कटारा कोचिंग सेंटर को बिना अनुमति और फायर NOC के संचालित पाए जाने पर सील कर दिया.

DIOS टीम की जांच में पाया गया कि कटारा कोचिंग सेंटर DIOS कार्यालय से जारी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका. साथ ही अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी नहीं थी. जांच के दौरान भवन की संरचना, प्रवेश-निकास व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण और अन्य सुरक्षा इंतजामों में गंभीर खामियां सामने आईं.

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लखनऊ हादसे के बाद अभियान तेज

लखनऊ अग्निकांड में 15 मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अलीगढ़ में भी DIOS की टीम अब महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग सेंटरों की जांच कर रही है. अधिकारियों ने साफ कहा है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

DIOS का सख्त रुखजिला विद्यालय निरीक्षक पूरन सिंह ने बताया कि जांच के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले सभी संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा, “कोचिंग सेंटरों में बड़ी संख्या में छात्र एक साथ रहते हैं. आग या अन्य आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है. हम किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

अन्य कोचिंग संचालकों में हड़कंप

कटारा कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई के बाद अलीगढ़ महानगर के अन्य कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है. शिक्षा विभाग की टीम लगातार अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है. जिन संस्थानों के पास विभागीय अनुमति, फायर NOC, उचित निकासी मार्ग और अग्निशमन उपकरण नहीं मिलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि अलीगढ़ में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हैं, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्र-छात्राएं आते हैं. लखनऊ की घटना के बाद अभिभावक भी अब कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं. शिक्षा विभाग का कहना है कि कोचिंग संस्थान संचालित करने के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन अनिवार्य है. भवन सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और आपातकालीन निकासी मार्ग जैसे मानक पूरे करने के बाद ही सेंटर चलाए जा सकते हैं.

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