लखनऊ में घर है सपना तो जल्द होगा पूरा, LDA देगा प्लॉट; कब होगा रजिस्ट्रेशन?

लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जल्द ही बड़ी आवासीय योजनाओं में भूखंड उपलब्ध कराने जा रहा है. एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं में पहले चरण में करीब 4 हजार भूखंडों के पंजीकरण खोले जाएंगे. दोनों योजनाओं के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है. मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दोनों योजनाओं में भूखंडों के आवंटन की स्थिति बन चुकी है और प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अब औपचारिक शुभारंभ का इंतजार है. प्राधिकरण का दावा है कि इन योजनाओं को शुरू होने के एक साल के भीतर ही आवंटन योग्य स्थिति में पहुंचाया गया है.

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2800 और 3200 रुपये प्रति वर्गफुट होगी कीमत

वरुण विहार योजना में भूखंड की कीमत 2800 रुपये प्रति वर्गफुट, जबकि नैमिष नगर योजना में 3200 रुपये प्रति वर्गफुट तय की गई है. दोनों योजनाओं में बड़ी संख्या में आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक,दोनों योजनाओं में भूखंडों के आवंटन की प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब औपचारिक शुभारंभ का इंतजार है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उद्घाटन के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है.

4 हजार भूखंडों के लिए एक साथ चालू होगा रजिस्ट्रेशन

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि दोनों योजनाओं में एक साथ करीब 4000 भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा. इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को नियोजित क्षेत्रों में अपना भूखंड लेने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य जरूरतमंद लोगों को भूखंड और भवन उपलब्ध कराना है.

10-15 साल तक नहीं अटकेंगी आवासीय योजनाएं

एलडीए के मुताबिक पहले कई आवासीय योजनाएं 10 से 15 साल तक लंबित रहती थीं. इसके मुकाबले वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं को तेजी से विकसित कर आवंटन योग्य स्थिति में लाया गया है. इससे लोगों को लंबे इंतजार के बजाय अपेक्षाकृत जल्द भूखंड मिलने की उम्मीद है.

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