अपने दांव में फंसे अखिलेश! AIMIM ने पूछा 20% मुस्लिमों की भागेदारी पर सवाल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके पीडीए फॉर्मूले से डरकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पोस्ट किया है. जिसके बाद से सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है. सपा मुखिया के इस दावे को लेकर AIMIM के प्रवक्ता शादाब ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा है तो आप 20 फीसद वाले समाज को कितनी भागीदारी देंगे.

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए शादाब चौहान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि "आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए कोई चूक नहीं करना चाहती है. सबको सम्मान देने की बात कर रही है, अब ये सच है या झूठ लेकिन, ऐसा आपका विचार है.

शादाब चौहान ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल

AIMIM नेता ने कहा कि एक तरफ बीजेपी अगर एक-एक दो परसेंट वाले समाज को इतना प्रतिनिधित्व दे रही है तो फिर 20 परसेंट वाले समाज ने अगर आपको 34 साल तक वोट दिया है. उस समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उस दल को आप कितनी सीट देंगे या भी जनता आपसे पूछ रही है.

शादाब चौहान ने सवाल किया कि बीजेपी तो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती सरकार में आने के लिए और उसके बाद मुसलमानों, दलितों पर, किसानों और छात्रों पर अत्याचार करने और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का. लेकिन, बीजेपी को रोकने के लिए और सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए आप उस समाज को कितनी भागीदारी देने वाले हैं जो समाज आपको हमेशा वोट देता आया है या आप सिर्फ धोखेबाजी करेंगे.

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अखिलेश यादव ने किया था ये दावा

बता दें कि सपा मुखिया ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि पीडीए के दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों आरएलडी को 73, सुभासपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल एस को 19 सीटें देने की योजना पर काम कर रही है. लेकिन उनकी ये योजना बुरी तरह फेल हो जाएगी. वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव को सलाह दी है कि वो कांग्रेस से गठबंधन पर ध्यान दें.

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