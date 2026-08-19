यूपी के इस मौलाना ने अखिलेश को बताया BJP का एजेंट, कहा- रात के अंधेरे...

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट पर बड़ा बयान दिया है, मौलाना ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाय है कि अखिलेश यादव रात के अंधेरे में BJP के साथ अपना एजेंडा फाइनल करते हैं, और सुबह कुछ और कहते हैं.

मौलान शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, "समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव BJP अलायंस के सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं; उन्होंने अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और ओपी राजभर को टिकट ऐसे बांटे जैसे वे खुद BJP अलायंस के चेयरमैन हों. उन्होंने बाकी सभी को भी इसी तरह सीटें बांटीं... मैंने हमेशा कहा है कि अखिलेश यादव अंधेरे में BJP के साथ अपना एजेंडा फाइनल करते हैं, और सुबह कुछ और कहते हैं..."

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संसद में अखिलेश यादव ने की फिजूल की बातें- मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

मौलान शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि, सपा सांसद अखिलेश यादव ने संसद में छात्रों के हितों पर कोई बात नहीं की है, बल्कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर बात करते रहे हैं. मौलाना ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में अखिलेश यादव को बोलने के लिए 25 मिनट का टाइम वक्फ संसोधन पर बोलने के लिए दिया गया लेकिन वह वक्फ संसोधन पर सिर्फ ढ़ाई मिनट ही बोले हैं और सारा टाइम फिजूल की बातों पर बिताया.

मौलाना ने मुलायम सिंह यादव का किया जिक्र

मौलान शहाबुद्दीन रजवी ने अपने बयान में अखिलेश यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का भी नाम लिया है. मौलान शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने क्या कारनाम किया था सबको मालूम है, मुलायम सिंह ने बीजेपी हार्ड लाइनर कल्याण सिंह और आधी बीजेपी को अपने साथ शामिल किया और मंत्री बनाकर सरकार चलाई और ये खुद भाजपा के एजेंट हैं.

जापान इन्वेस्टमेंट मीट पर दी प्रतिक्रिया

वहीं जापान इन्वेस्टमेंट मीट पर शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, "चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हमेशा से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उत्सुक रहे हैं. वह अलग-अलग देशों में मंत्रियों के ग्रुप भेज रहे हैं ताकि वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट UP में आकर इन्वेस्ट करें, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे. इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और जापानी कंपनियां राज्य में इन्वेस्ट करने आएंगी..."

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