झांसी में शादी के 15 दिन बाद नवविवाहिता की मौत, छत से गिरने पर उठे सवाल; पति समेत 3 हिरासत में

उत्तर प्रदेश के झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता प्रियंका मिश्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. जिसमें पति-पत्नी दोपहर में छत पर थे तभी अचानक पत्नी नीचे जा गिरी, जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो गयी. मायके पक्ष ने दहेज़ के लिए ह्त्या का आरोप लगाया है. जबकि ससुराली जन हादसा बता रहे हैं. फ़िलहाल पुलिस ने पति समेत तीन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि पति के बयान स्पष्ट नहीं हैं. महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.

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जीवन साथी डॉटकॉम से हुआ था रिश्ता

सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड निवासी विवेक तिवारी के बेटे शुभम की शादी इसी 28 अप्रैल को गोरखपुर की प्रियंका मिश्रा से जीवन साथी डॉट कॉम के जरिये हुई थी. प्रियंका के पिता कस्टम विभाग से रिटायर्ड हैं. पति शुभम ने बताया शादी के उपलक्ष्य में आज घर पर सुहागिनों का खाना था. कार्यक्रम चल रहा था, तभी लगभग 4.30 बजे प्रियंका अपने कमरे में आई. कुछ देर बाद वह दोनों छत पर गए और बातें करने लगे. इस दौरान प्रियंका छत की मुंडेर पर मजाक में पैर लटकाने लगी तो उसने मना किया. लेकिन वह फिर मजाक करने लगी और पैर मुंडेर पर लटका दिया. इतने में वह नीचे उतरने को हुआ तभी प्रियंका दूसरी मंजिल से नीचे गिर कर गंभीररूप से घायल हो गई. सभी लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई. पति ने किसी तरह के विवाद से इंकार किया है, लेकिन धूप होने के बावजूद वह दोनों छत पर क्यों गए, यह नहीं बता सका.

दहेज हत्या का आरोप

वहीं गोरखपुर से झांसी पहुंचे मृतका के भाई राकेश मिश्रा ने ससुराल पक्ष पर दहेज की खातिर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बहन ने उन्हें बताया था कि ससुराल वाले कार और 10 लाख रूपये देने का दबाव बना रहे हैं. भाई ने ससुराल पक्ष पर प्रियंका को छत से फेंककर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर पति शुभम, ससुर विवेक तिवारी व सास संगीता तिवारी को हिरासत में ले लिया है.

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