उत्तर प्रदेश एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी शाहबाज सिद्दीकी को 30 मई से 3 जून तक 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी है. शाहबाज पर भारत में शरिया कानून लागू करने और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है.

पाकिस्तानी जैश कमांडर से था सीधा संपर्क

एटीएस के अनुसार, कासगंज जिले का रहने वाला शाहबाज सिद्दीकी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय सदस्य मोहम्मद उमर से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जुड़ा हुआ था. दोनों के बीच जिहादी विचारधारा और भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने की चर्चा होती थी. एटीएस ने शाहबाज के दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनका डेटा फॉरेंसिक लैब से पूरी तरह एनालिसिस कर लिया गया है. रिमांड के दौरान एटीएस इन मोबाइल्स के आधार पर शाहबाज से पूछताछ करेगी.

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बैंक खातों और अन्य संपर्कों की जांच

एटीएस सूत्रों के मुताबिक, शाहबाज से उसके बैंक खातों, प्राप्त धन के स्रोत और भारत में अन्य देश विरोधी विचारधारा वाले लोगों से संपर्क के बारे में भी सवाल-जवाब किए जाएंगे.

बता दें कि शाहबाज सिद्दीकी को एटीएस ने 18 मई 2026 को कासगंज से गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स से पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क की पुष्टि हुई थी. जांच एजेंसियों का मानना है कि वह जैश-ए-मोहम्मद के लिए रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन का काम कर रहा था. एटीएस अधिकारियों ने कहा कि शाहबाज की गिरफ्तारी से आतंकी संगठन की भारत में सक्रिय नेटवर्किंग का एक बड़ा लिंक टूटा है.

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