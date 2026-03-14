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उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में एलपीजी की किल्लत बढ़ती जा रही है. इस बीच पीलीभीत के बाजार में अचानक इलेक्ट्रिक होम एप्लायंसेज की डिमांड बढ़ गई है. बर्तनों और इलेक्ट्रिक की दुकानों पर जाकर ग्राहक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक केतली की डिमांड कर रहे हैं.

ग्राहकों का कहना है कि अब आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आएगी और इस समय भी हम लोग सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कैटल खरीद रहे हैं. जबकि दुकानदारों का कहना है कि इन सामानों की बिक्री पहले महीने में एक या दो पीस बिकते थे लेकिन आज कल 20 से 30 पीस रोज बिक रहे हैं. सभी का मानना है कि युद्ध के चलते ये सब हो रहा है.

ज्यादातर लोगों का मानना है कि युद्ध अभी लंबा खिंच सकता है, जिस कारण घरेलू गैस की सप्लाई प्रभावित होगी, लिहाजा वैकल्पिक उपाय ही एकमात्र रास्ता है. लिहाजा लोग बड़ी संख्या में अब इलेक्ट्रोनिक चूल्हे या ऐसे उपकरण को तवज्जो दे रहे हैं.

सिलेंडर बुकिंग से लेकर सप्लाई प्रभावित

स्थानीय निवासी गुरजीत सिंह ग्राहक ने बताया कि कई दिन से सिलेंडर बुक कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर बुक नहीं हो रहा. पहले मिस कॉल मारते ही सिलेंडर हमारा बुक हो जाता था/ युद्ध के चलते दिक्कत आने वाली है इसलिए हम इंडक्शन खरीद रहे हैं. वहीं रिजवाना बेगम भी अब इन्डक्शन खरीद रहीं हैं, उन्होंने बताया कि ब्लैक में सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है.

इंडक्शन चूल्हे की बाजार में बढ़ी डिमांड

दुकान दार शिरीष आनंद ने बताया युद्ध चल रहा है तेल की दिक्कत होने लगीं है. इसलिये लोग अब इलेक्ट्रोनिक उपकरणों पर शिफ्ट हो रहे हैं. पहले बमुश्किल एक या दो ही पीस महीने में निकल रहे थे, अब एकाएक डिमांड बढ़ी है, लिहाजा स्टॉक पूरा करना मुश्किल है. बाजार में कई जगह पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है, अब नए ऑर्डर के लिए बात हो रही है.

प्रशासन का आपूर्ति का दावा

जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि जनपद में घरेलू सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है.इस समय अचानक डिमांड बढ़ गयी है. कहीं भी कालाबाजारी की सूचना नहीं है. कई जगह बुकिंग न होने की शिकायतें हैं, उसे भी जल्द दूर कर दिया जाएगा.