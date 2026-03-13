'हकीकत आप छिपा नहीं सकते...लोगों की शादियां रुक रही हैं', LPG संकट पर बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गैस लापता हो गई. उन्होंने कहा कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है, तो वह सरकार है. अगर सरकार यह मान ले कि गैस की कमी है, तो जनता भी सहयोग करेगी, लेकिन सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हकीकत यह है कि गैस तो जैसे गायब ही हो गई है. हर शहर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी में सिलेंडरों के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो, जहां लोग लंबी लाइनों में खड़े न हों. आखिरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है. अफवाह सरकार ने फैलाई कि इतने दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं. ऑनलाइन में बुकिंग के दौरान दिक्कत है, ऑनलाइन गैस बुक नहीं कर सकते.

चाट वाले अब चाट भी नहीं बना पाएंगे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि यह दौर सोशल मीडिया का है, संकट को आप छिपा नहीं सकते. गैस संकट की वजह से रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं. लोगों की शादियां रुक रही हैं. अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ी तो लोग खाना कैसे बनाएंगे. रेहड़ी-पटरी वाले कैसे काम करेंगे. चाट वाले अब चाट भी नहीं बना पाएंगे.

ज्ञानेश कुमार को हटाने का अखिलेश ने किया समर्थन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के नोटिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम और हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है, क्योंकि चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है. उत्तर प्रदेश में हमारे कैमरों ने वह सब रिकॉर्ड किया है जो कुछ भी हुआ. उपचुनाव को लूट लिया गया. उस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था. हम लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे.

फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर अखिलेश ने दिया बयान

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक वरिष्ठ नेता हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार को उनकी उचित और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. वह एक महत्वपूर्ण नेता हैं जो समाज में अहम योगदान दे सकते हैं और देश को सही दिशा दिखाने में मदद कर सकते हैं. उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

