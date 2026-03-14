Hapur News: हापुड़ में 32 गैस सिलेंडर बरामदगी पर सपा की सफाई, 'आरोपी का पार्टी से...'

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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के देहात थाना क्षेत्रान्तर्गत असौड़ा गांव में पुलिस ने एक मकान में छापामार कार्रवाई करते हुए 32 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किये थे. पुलिस ने मौके से अब्दुल रेहान नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और गैस की कालाबाजारी करने के लिए सिलेंडरों का भंडार कर रहा था. फिलहाल, पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया. जिसके बाद समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी की जिलाध्यक्ष कविता माधरे ने कहा कि देश में कहीं कोई गैस की या अन्य चीजों की समस्या नहीं है. विपक्ष की समाजवादी पार्टी के लोग ही कालाबाजारी करने के लिए जमाखोरी कर रहे हैं. लेकिन सरकार में प्रशासन इतना सर्तक और सजग है कि जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन जिले में किसी तरह की कोई गैस की किल्लत नहीं है.

सपा ने अफवाह फैलाने वालों पर की कार्रवाई की मांग

इस मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनन्द गुर्जर ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि देहात थाने की पुलिस ने असौड़ा गांव में एक मकान में छापामार कार्रवाई करते हुए अब्दुल रेहान नाम के एक व्यक्ति को 32 सिलेंडरों के साथ गिरफ्तार किया. दो दिन तक पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी रही, लेकिन दो दिन बाद अब अब्दुल रेहान नाम होने की वजह से उक्त व्यक्ति का नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है.

अब्दुल रेहान का सपा से कोई लेना-देना नहीं

सपा जिलाध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अब्दुल रेहान उर्फ रहमान का समाजवादी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. न वह पार्टी का कार्यकर्ता है और न ही कोई पदाधिकारी है. इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हापुड़ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा है कि ऐसे व्यक्ति की जांच हो और जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो.

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सरकार में बैठे लोग ही कालाबाजारी कर रहे हैं. उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या आज की तारीख में विपक्ष कालाबाजारी कर सकता है. पूरे देश में गैस की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है. देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं. ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था कंपनी के द्वारा बंद कर दी गई. अब कहा जा रहा है कि 26 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा. जब कोई किल्लत नहीं है, तो इतने दिन बाद सिलेंडर क्यों दिया जा रहा है.