'इस बार मोदी-योगी दोनों चले जाएंगे', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी रवि किशन को जान से मारने की धमकी

UP News: ज्योतिष प्रवीन शास्त्री ने बताया कि जब धमकी दिए जाने वाले नंबर पर रामगढ़ताल के थाना प्रभारी ने फोन कर उसे समझाया उसके तुरंत बाद उसे फिर धमकी भरा मैसेज आ गया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद और बीजेपी के बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रवि किशन को दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है. इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी देने की बात कही जा रही है. यह धमकी गोरखपुर के रहने वाले रवि किशन के खास ज्योतिष व पुजारी प्रवीन शास्त्री के मोबाइल पर दी गई है. उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है. ज्योतिष प्रवीन शास्त्री के व्हाट्सएप पर एक मोबाइल धमकी भरे मैसेज के साथ रवि किशन की फोटो पर क्रॉस बनाकर भी भेजा गया है. 

गोरखपुर के रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के गौतम विहार विस्तार कॉलोनी के रहने वाले ज्योतिष प्रवीन शास्त्री बीजेपी सांसद रवि किशन के यहां पूजा-पाठ भी कराते हैं. रवि किशन जहां बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं तो वहीं वे लगातार बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं. कुछ दिन पूर्व भी उन्हें पंजाब के रहने वाले अजय कुमार यादव नाम के शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी. हालांकि गोरखपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अजय कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

इस बार मोदी-योगी दोनों चले जाएंगे

इस बार गोरखपुर के सांसद रवि किशन को मोबाइल नंबर 7904161800 नंबर से कॉल कर धमकी दी गई है. 4 नवंबर को ज्योतिष प्रवीन शास्त्री के मोबाइल पर कॉल कर फोन करने वाले ने यहां तक कहा कि इस बार मोदी-योगी दोनों चले जाएंगे. उसने ज्योतिष प्रवीन शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही रवि किशन को भी देख लेने की धमकी दी है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ज्योतिष प्रवीन शास्त्री ने रामगढ़ताल थाने में 4 नवंबर की रात तहरीर दी है.

धमकी देने वाले फोन नंबर की डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो

ज्योतिष प्रवीन शास्त्री ने बताया कि जब धमकी दिए जाने वाले नंबर पर रामगढ़ताल के थाना प्रभारी ने फोन कर उसे समझाया उसके तुरंत बाद उसे फिर धमकी भरा मैसेज आ गया. इसके साथ ही सांसद रवि किशन, सहजनवा से भाजपा विधायक प्रदीप शुक्ला की फोटो पर भी क्रॉस बनाकर भेजा गया है. सबसे हैरत की बात यह है कि जिस नंबर से धमकी भरा मैसेज और फोटो भेजी गई है उसे पर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा हुआ है.

बीजेपी सांसद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जाए

ज्योतिष प्रवीन शास्त्री ने कहा है कि वह परिवार वाले हैं उन्हें भी इस धमकी के बाद डर लग रहा है. उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि सांसद रवि किशन सुरक्षा बढ़ाई जाए. क्योंकि वह अक्सर ही आमजन के बीच में चुनाव प्रचार के दौरान रहते हैं. ऐसे में रवि किशन की जान को भी खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

Published at : 07 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Tags :
Lawrence Bishnoi UP NEWS RAVI KISHAN
