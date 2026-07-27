ललितपुर: पिता-पुत्र सड़क हादसे का शिकार, पुलिस ने बदल दिया वाहन नंबर

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस की कारगुजारी का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 17 जुलाई को एक बेकाबू डंपर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को गोली मार दी. जिसमें पिता की मौत हो गयी, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल है उसका इलाज चल रहा है. लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस ने FIR में डंपर का नंबर ही बदल दिया.

स्थानीय लोगों और परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक जताया है, साथ ही इस बड़ी लापरही को जानबूझकर किया जाना बताया जा रहा है. जबकि एसपी ललितपुर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

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FIR में बदल दिया डंपर का नंबर

घटना की जांच में सामने आया है कि बनकी चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मियों ने FIR में दूसरे का नंबर दर्ज कर दिया है. पुलिस ने FIR में UP 94T 3080 लिखा है, जबकि घटनास्थल पर डंपर का नंबर UP 94T 1850 स्पष्ट दिख रहा है. जिसके बाद यह शक गहरा गया है कि पुलिस किसी को बचा रही है और जानबूझकर गलत नंबर डाला गया है.पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस ने प्रक्रिया का नहीं किया पालन

आमतौर पर पुलिस घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटो ग्राफी करती है. वाहनों को सील करती है और घायलों को अस्पताल पहुंचाती है. लेकिन यहां इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता दिख रहा. क्योंकि मौके पर डंपर का नंबर FIR में चेंज होना किसी की समझ में नहीं आ रहा है.

एसपी बोले होगी कार्रवाई

मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी ललितपुर संजीव कुमार बाजपेई ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है. उन्होंने कहा इस मामले में जो भी पुलिस कर्मी गलत निकला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अब बड़ा सवाल खड़ा यह हो रहा है कि अगर पुलिस ने यह सब जानबूझकर किया तो क्यों किया और अगर गलती से हुआ तो ऐसी लापरवाही कैसे ? इन सभी सवालों का जवाब मिलना बाकी है.

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