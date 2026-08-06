लखनऊ: दोस्त ने घर में घुसकर छात्रा का गला रेता, शव के पास बैठकर चलाता रहा मोबाइल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां पारा थाना क्षेत्र के नरपतखेड़ा इलाके में एक 17 वर्षीय छात्रा की उसके ही दोस्त ने घर में घुसकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी छात्रा के शव के पास ही बैठा रहा और मोबाइल चलाता रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. मामले की जांच में पुलिस को शुरुआती तौर पर प्रेम संबंध और विवाद की बात सामने आई है.

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बहन कॉलेज गई थी, तभी घर पहुंचा आरोपी

डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित के मुताबिक, मृतका के माता-पिता किसी पारिवारिक काम से अमेठी गए हुए थे. घर में छात्रा अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी. बुधवार दोपहर बड़ी बहन कॉलेज चली गई थी. इसी दौरान छात्रा का दोस्त देवांश पाठक उसके घर पहुंचा. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला कर छात्रा की हत्या कर दी.

40 मिनट बाद लौटी बहन तो सामने आया खौफनाक मंजर

पुलिस जांच के अनुसार, करीब 40 मिनट बाद जब छात्रा की बड़ी बहन घर वापस पहुंची तो कमरे में बहन का शव खून से लथपथ पड़ा था. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पारा थाना पुलिस ने आरोपी को वहीं से हिरासत में ले लिया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं.

दो साल से थी दोस्ती, एक ही कॉलेज में करते थे पढ़ाई

जांच में सामने आया है कि छात्रा और आरोपी देवांश पाठक पिछले करीब दो वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों एक ही कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को छात्रा का दूसरे लड़कों से बातचीत करना पसंद नहीं था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. बुधवार को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने खौफनाक कदम उठा लिया.

हत्या के बाद आरोपी शव के पास बैठा रहा

इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हत्या के बाद आरोपी मौके से भागा नहीं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी छात्रा के शव के पास ही लेटकर मोबाइल चलाता रहा. पुलिस ने उसे घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की पूरी वजह जानने की कोशिश की जा रही है.

हत्या का मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित ने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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