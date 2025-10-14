कुशीनगर: घर में शादी की तैयारी कर रहे पिता की करंट लगने से मौत, बचाने आए बेटे और भाई झुलसे

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बरसना गांव में सोमवार सुबह उस समय चीखपुकार मच गई, जब यहां उमेश यादव उर्फ गब्बर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई. उन्हें बचाने में उनके भाई और बेटे भी गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसा उस वक्त हुआ जब उमेश छत पर लोहे के एंगल चढ़ा रहे थे. तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए. इस वक्त उनके घर में बड़े बेटे अजय की शादी की तैयारियां चल रहीं थीं.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान उमेश उर्फ ​​गब्बर यादव (45) के रूप में हुई जो अपने बड़े बेटे अजय की नवंबर में होने वाली शादी की तैयारी में जुटे थे. उमेश यादव अपने घर की छत पर लोहे का ‘एंगल’ चढ़ा रहे थे, जहां उनकी होने वाली बहू के लिए एक कमरा बनाया जा रहा था. इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और गलती से पास में लगे हाई-टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें बिजली का गंभीर झटका लगा.

उमेश को गिरता देख, उसके बड़े भाई राजू यादव (48) और बेटा अजय (22) उसे बचाने दौड़े, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए. आनन-फानन में परिवार के सदस्य तीनों को एम्बुलेंस से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उमेश को मृत घोषित कर दिया.

अजय व राजू गंभीर

पुलिस ने बताया कि राजू व अजय की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों का इलाज जारी है. जान के खतरे से बाहर हैं दोनों.

उधर परिवार में शादी की खुशियां एकाएक मातम में बदल गयीं. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. जिस घर में अभी तक शादी को लेकर शोरगुल था वहां सन्नाटा पसरा है. ग्रामीण भी ग़मगीन हैं. किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का हादसा हो जाएगा.