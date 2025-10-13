इस बार अक्टूबर को महीना त्योहारों की भरमार के साथ आया है. नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ के बाद अब पूरे देश में दीपों के उत्सव दीपावली की तैयारियों जोरों-शोरों से शुरू हो गई हैं. ऐसे में हर कोई अब ये जानने को उत्सुक है कि इस बार इन त्योहारों पर कितनी छुट्टियां रहेंगी और स्कूल कब तक बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सालभर की सभी छुट्टियों के लिए कैलेंडर जारी किया गया है. इसके मुताबिक़ इस बार दीपावली, भाईदूज और गोवर्धन के त्योहार पर स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. दिवाली का त्योहार दो दिन चलता है, एक दिन छोटी दिवाली होती है जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है.

यूपी में कब से होंगी दिवाली की छुट्टियां

दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन और भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाता है. इस बार दीपावली का त्योहार 20 और 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों को लंबी छुट्टियों का मजा मिलेगा. इस बार दिवाली की छुट्टियां एक दिन पहले से ही शुरू हो जाएंगी. क्योंकि 19 अक्टूबर को रविवार है जो साप्ताहिक छुट्टी में आता है.

इसके बाद अगले दिन 20 और फिर 21 अक्टूबर को सोमवार व मंगलवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी रहेगी और 23 अक्टूबर को भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा.

यूपी सरकार के कैलेंडर के मुताबिक इस बार 19 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक यूपी में सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे यानी पाँच दिनों की छुट्टी रहेगी. ज़ाहिर है इन लंबी छुट्टियों की वजह से बच्चे और बड़े मिलकर इसका लुत्फ उठा सकेंगे और अपनों के साथ दीपों के त्योहार को मना सकेंगे. अक्टूबर के महीने में छुट्टियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा, इसके बाद छठ पूजा की भी छुट्टी मिलेगी. इस बार छठ का त्योहार 25 से 28 अक्टूबर के तक रहेगा.