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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडटोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, फास्ट टैग से लिंक होंगे दैनिक पास

टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, फास्ट टैग से लिंक होंगे दैनिक पास

Lucknow Toll Plaza: टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है. अब से इन टोल के आसपास से रोजाना गुजरने वाले लोगों को बार-बार पास नहीं दिखाना होगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 23 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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लखनऊ में टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले दैनिक यात्रियों के लिए अच्छी खबर हैं. अब से अपने पास के टोल से गुजरने के लिए रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को बार-बार अपना पास नहीं दिखाना पड़ेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दैनिक यात्रियों की गाड़ियों पर लगे फास्ट टैग को लिंक करने किया जा रहा है. लखनऊ में भी ये काम शुरू हो गया है. 

जानकारी के मुताबिक लखनऊ व आसपास के इलाकों में बने टोल प्लाजा पर आसपास के लोगों की गाड़ियों के फास्ट टैग को राजमार्ग यात्रा एप से लिंक किया जा रहा है. हालांकि अभी इसकी शुरुआत हुई है. इसके तहत दैनिक यात्री राजमार्ग यात्रा के ज़रिए फास्ट टैग से वार्षिक या दैनिक पास को सीधे कनेक्ट कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें टोल कर्मियों को कोई दस्तावेज भी नहीं देना पड़ेगा. 

लखनऊ के टोल पर काम शुरू

दरअसल लखनऊ में रायबरेली, सीतापुर और कानपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित टोल पर ये काम शुरू किया गया है. इसके लिए स्थानीय लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है, ताकि उन्हें इस योजना के बारे में पता लग सके और वो इसका लाभ उठा सकें. फास्ट टैग लिंक करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है. 

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राजमार्ग यात्रा एप से कर सकेंगे लिंक

फास्ट टैग को लिंक करना बेहद आसान हैं. इसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर से राजमार्ग यात्रा एप डाउनलोड करना होगा. इसमें मोबाइल नंबर से साइन इन होगा और जिसके बाद होम पेज खुल जाएगा. इस पर लोकल पास या दैनिक यात्रियों के लिए डिजिटल लोकल पास का ऑप्शन आएगा. उसमें अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और फास्ट टैग और पते का सत्यापन करना होगा. इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर ये पास लिंक हो जाएगा. 

इस बारे में जानकारी देते हुए NHAI के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने कहा कि टोल प्लाजा के आसपास एक निर्धारित इलाके में (20 किमी) रहने वाले लोगों को ये सुविधा दी जाएगी, इसमें दैनिक पास की जगह डिजिटल लोकल पास दिया गाया है जो फास्ट टैग से जोड़ा जाएगा और टोल पर लगे स्कैनर उसे स्कैन कर पाएंगे. जिसके बाद लोग बिना कोई दस्तावेज या पास दिखाए आगे बढ़ सकेंगे. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 23 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Toll Plaza UP NEWS LUCKNOW NEWS
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