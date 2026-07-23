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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण बचाने के लिए सपा डेलीगेशन में नेताओं की संख्या बढ़ी, प्रशासन हुआ सतर्क

जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण बचाने के लिए सपा डेलीगेशन में नेताओं की संख्या बढ़ी, प्रशासन हुआ सतर्क

Jauhar University: 21 जुलाई को सपा ने जो पहला कार्यक्रम पत्र जारी किया था उसमें कुल 28 नेताओ के नाम थे, लेकिन, संशोधित कार्यक्रम में नेताओ की संख्या 28 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 23 Jul 2026 02:33 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी ने आज 23 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ जिला अधिकारी रामपुर के यहां जाने वाले अपने 28 नेताओं के प्रतिनिधि मण्डल और बढ़ा दिया है. इस प्रतिनिधिमंडल में नेताओं की संख्या अब 45 कर दी गई. जिसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया हैं. ये डेलीगेशन आज रामपुर जिलाधिकारी से मुलाक़ात करेंगे और ज्ञापन देगा. 

यूपी सपा के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने 21 जुलाई को जो पहला कार्यक्रम पत्र जारी किया था उसमें कुल 28 नेताओ के नाम थे, जिसमें सपा के सांसद, विधायक और पूर्व सांसद शामिल थे. लेकिन, आज 23 जुलाई को उन्होंने संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए जो पत्र जारी किया है उसमें नेताओ की संख्या 28 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है. 

सपा ने डेलीगेशन में बढ़ाई नेताओं की संख्या 

सपा सूत्रों के मुताबिक आजम खान परिवार के कहने पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने विधायकों और पूर्व विधायकों की संख्या इस प्रतिनिधि मंडल में बढ़ाई है ताकि अधिक से अधिक नेता माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में जिला अधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दे सके. ताकि इसका प्रभाव और ज्यादा हो. सपा डेलीगेशन प्रशासन से जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए ज्ञापन देगा. 

रामपुर के लिए रवाना हुआ सपा डेलीगेशन

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन रामपुर के लिए रवाना हो गया. इस दौरान माता प्रसाद पांडे ने जिला प्रशासन के आदेश को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो आजम खान से भी मुलाकात करेंगे. 

सपा का कहना है कि यूनिवर्सिटी की इमारत पर देश के शैक्षिक ढांचे और शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक भावना के विरुद्ध है. अगर ऐसा होता है तो ये समाज के गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग को शिक्षा से वंचित करने जैसा है. इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा.  

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Jauhar University UP NEWS Rampur News
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