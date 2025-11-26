पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी. उनके इस बयान पर सियासत गरमा गई हैं. यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अब बंगाल को बचा नहीं पाएंगी.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए दावा कि अब पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, वो अब डरी हुई हैं. मौर्य ने कहा- "ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल को नहीं बचा पाएंगी. वहां पर भी कमल खिलने जा रहा है. ये उनकी घबराहट का नतीजा है."

ममता बनर्जी ने दिया था ये बयान

दरअसल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जता रही है. उनका आरोप है कि बीजेपी इसके जरिेए वोटरों लिस्ट फिक्स कर ही हैं. उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि एसआईआर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है.

मंगलवार को ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में बनगांव में रैली की जहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा भाजपा उनके खेल में उन्हें हरा नहीं सकती है. अगर बीजेपी ने बंगाल में उन पर हमला करने की कोशिश की तो वो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगी. उनके इस बयान को लेकर बीजेपी भी हमलावर हो गई हैं.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने बाद बीजेपी काफी उत्साहित है. पार्टी नेताओं का जोश हाई हैं. भाजपा का कहना है कि अब वो पश्चिमी बंगाल में भी भगवा लहराने को तैयार. बीजेपी का अगला निशाना पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत हासिल करना है, जिसकी तैयारी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है.