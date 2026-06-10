केदारनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी! हेली सेवा की नई बुकिंग खुली, जानें किराया और पूरा प्रोसेस

उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा मार्ग में शामिल केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. केदारनाथ हेली सेवा के दूसरे चरण की बुकिंग आज से शुरू हो गई है. इच्छुक यात्री अब IRCTC के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने टिकट बुक कर सकते हैं. इस चरण में यात्रियों को सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए बुकिंग में तेजी देखी जा रही है.

जानकारी के अनुसार, हेली सेवा का किराया इस बार लगभग ₹6000 से शुरू किया गया है, जो यात्रा के रूट और हेलीपैड के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. हेली सेवा के माध्यम से श्रद्धालु कम समय में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं. खासतौर पर बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे यात्रियों के लिए यह सेवा काफी लाभदायक मानी जाती है.

हेली सेवा को व्यवस्थित करने को उठाया कदम

बताया जा रहा है कि इस बार प्रशासन ने हेली सेवा की व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. टिकट बुकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अव्यवस्था को रोका जा सके. IRCTC पोर्टल पर यात्रियों को अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी और यात्रा की तिथि भरनी होगी, जिसके बाद उपलब्ध स्लॉट के अनुसार टिकट जारी किए जाएंगे.

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चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं. ऐसे में हेली सेवा का संचालन यात्रा को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाता है. इस बार भी सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मौसम की स्थिति को देखते हुए ही हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पहले चरण में स्टॉक जल्दी हुआ था बुक

गौरतलब है कि पहले चरण की बुकिंग में भी भारी संख्या में यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे, जिसके चलते कई स्लॉट जल्दी ही फुल हो गए थे. ऐसे में दूसरे चरण की बुकिंग शुरू होते ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही टिकट बुक करें और किसी भी दलाल या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें.

इसके अलावा, यात्रियों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराने और मौसम की जानकारी लेने की भी सलाह दी गई है. हेली सेवा के जरिए केदारनाथ यात्रा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि कठिन पहाड़ी मार्ग से होने वाली थकान से भी राहत दिलाती है.

कुल मिलाकर, केदारनाथ हेली सेवा के दूसरे चरण की बुकिंग शुरू होने से श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिली है और आने वाले दिनों में बुकिंग को लेकर और अधिक भीड़ देखने को मिल सकती है.

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