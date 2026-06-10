हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेदारनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी! हेली सेवा की नई बुकिंग खुली, जानें किराया और पूरा प्रोसेस

केदारनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी! हेली सेवा की नई बुकिंग खुली, जानें किराया और पूरा प्रोसेस

Kedarnath Heli Service: हेली सेवा का किराया इस बार लगभग ₹6000 से शुरू किया गया है, जो यात्रा के रूट और हेलीपैड के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. बुजुर्ग यात्रियों के लिए तोहफा.

By : दानिश खान | Updated at : 10 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा मार्ग में शामिल केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. केदारनाथ हेली सेवा के दूसरे चरण की बुकिंग आज से शुरू हो गई है. इच्छुक यात्री अब IRCTC के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने टिकट बुक कर सकते हैं. इस चरण में यात्रियों को सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए बुकिंग में तेजी देखी जा रही है.

जानकारी के अनुसार, हेली सेवा का किराया इस बार लगभग ₹6000 से शुरू किया गया है, जो यात्रा के रूट और हेलीपैड के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. हेली सेवा के माध्यम से श्रद्धालु कम समय में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं. खासतौर पर बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे यात्रियों के लिए यह सेवा काफी लाभदायक मानी जाती है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

हेली सेवा को व्यवस्थित करने को उठाया कदम 

बताया जा रहा है कि इस बार प्रशासन ने हेली सेवा की व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. टिकट बुकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अव्यवस्था को रोका जा सके. IRCTC पोर्टल पर यात्रियों को अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी और यात्रा की तिथि भरनी होगी, जिसके बाद उपलब्ध स्लॉट के अनुसार टिकट जारी किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: TMC के विलय के दावों के बीच इस नेता ने ममता बनर्जी को बताया 'दुस्साहसी बच्चा', कांग्रेस के लिए कहा- वो मां की तरह...

चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं. ऐसे में हेली सेवा का संचालन यात्रा को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाता है. इस बार भी सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मौसम की स्थिति को देखते हुए ही हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पहले चरण में स्टॉक जल्दी हुआ था बुक 

गौरतलब है कि पहले चरण की बुकिंग में भी भारी संख्या में यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे, जिसके चलते कई स्लॉट जल्दी ही फुल हो गए थे. ऐसे में दूसरे चरण की बुकिंग शुरू होते ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही टिकट बुक करें और किसी भी दलाल या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें.

इसके अलावा, यात्रियों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराने और मौसम की जानकारी लेने की भी सलाह दी गई है. हेली सेवा के जरिए केदारनाथ यात्रा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि कठिन पहाड़ी मार्ग से होने वाली थकान से भी राहत दिलाती है.

कुल मिलाकर, केदारनाथ हेली सेवा के दूसरे चरण की बुकिंग शुरू होने से श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिली है और आने वाले दिनों में बुकिंग को लेकर और अधिक भीड़ देखने को मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: हरिद्वार में 72 घंटे में बच्ची बरामद, अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार

Published at : 10 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Heli Service Kedarnath Dham UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी! हेली सेवा की नई बुकिंग खुली, जानें किराया और पूरा प्रोसेस
केदारनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी! हेली सेवा की नई बुकिंग खुली, जानें किराया और पूरा प्रोसेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केंद्र सरकार के 12 साल पर सीएम योगी की पीएम मोदी को चिट्ठी, गिनाईं विकास और सुशासन की उपलब्धियां
केंद्र सरकार के 12 साल पर सीएम योगी की पीएम मोदी को चिट्ठी, गिनाईं विकास और सुशासन की उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
TMC के विलय के दावों के बीच इस नेता ने ममता बनर्जी को बताया 'दुस्साहसी बच्चा', कांग्रेस के लिए कहा- वो मां की तरह...
TMC के विलय के दावों के बीच इस नेता ने ममता बनर्जी को बताया 'दुस्साहसी बच्चा', कांग्रेस के लिए कहा- वो मां की तरह...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में 72 घंटे में बच्ची बरामद, अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार
हरिद्वार में 72 घंटे में बच्ची बरामद, अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस का तीखा विरोध
Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट
इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
July 2026 Hindi Film Release: जुलाई के महीने में थिएटर में हिंदी फिल्मों का तूफान, रिलीज होंगी आलिया भट्ट से अजय देवगन तक की मवूीज
जुलाई महीने में थिएटर में हिंदी फिल्मों का तूफान, रिलीज होंगी आलिया भट्ट से अजय देवगन तक की मवूीज
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget