हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार में 72 घंटे में बच्ची बरामद, अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार

हरिद्वार में 72 घंटे में बच्ची बरामद, अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार

Haridwar News In Hindi: पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह बच्चों को चोरी कर निसंतान दंपतियों को दो से पांच लाख रुपये में बेचता था.गिरोह में बच्चों की चोरी से लेकर उनके बेचने के लिए कई टीमें थीं.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के हरिद्वार में बैरागी कैंप से तीन वर्षीय मासूम राधिका के अपहरण मामले में हरिद्वार पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह का प्रेस वार्ता कर भंडाफोड़ कर दिया. एसएसपी नवनीत सिंह की निगरानी में गठित पुलिस टीमों ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. लगातार छापेमारी, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस गिरोह तक पहुंची और मासूम राधिका को सकुशल बरामद कर लिया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह बच्चों को चोरी कर निसंतान दंपतियों को दो से पांच लाख रुपये में बेचता था. गिरोह में बच्चों की चोरी, परिवहन, ग्राहक तलाशने और फर्जी माता-पिता बनकर सौदा करने तक की जिम्मेदारियां अलग-अलग सदस्यों में बंटी थीं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी किए गए करीब डेढ़ वर्षीय बच्चे कार्तिक को भी सकुशल बरामद किया. मामले में मानव तस्करी की धाराएं बढ़ाई गई हैं और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों व नेटवर्क की तलाश में जुटी है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक 6 जून को झुग्गी झोपडी बैरागी कैम्प निवासी विनोद सोलंकी ने कोतवाली कनखल पर सूचना दी कि उसकी 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची राधिका को कोई अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया है. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: 'सच बोल दूंगा तो परेशानी...', राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

बच्चे से जुड़े इस मामले में पीड़ित पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को संजीदगी से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा बच्ची की जल्द और सकुशल बरामदगी की जिम्मेदारी देते हुए ये भी निर्देश दिये कि प्रकरण में हर घंटे की प्रगति के बारे में उन्हें अपडेट दिया जाये.

परिवार की आर्थिक स्थिति से हुआ शक 

पीड़ित परिवार की माली हालत देखते हुए इतना तो साफ था कि ये अपहरण का मकसद फिरौती मांगना तो नहीं है. इसलिए पुलिस ने अपना फोकस परिवार की किसी नई/पुरानी दुश्मनी या बच्चा चोरी गिरोह की संलिप्तता के एंगल की ओर रखा.डिजिटल और मैनुअल पुलिसिंग का संतुलन बनाते हुए पुलिस टीम ने हर वो रास्ता आजमाया जिससे कि बच्ची तक पहुंचा जा सके. इस दौरान मानसिक थकान से भरे डंप डाटा विश्लेषण, सैकडों कैमरा फुटेज का अवलोकन और मुखबिर तंत्र को एक्टिव करना महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हर बीतता लम्हा बच्ची के लिए आफ़त का सबब बन रहा था. जुटाए गए डेटा के आधार पर सामने आए चेहरे की तलाश के लिए पुलिस द्वारा सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया.

छह आरोपी गिरफ्तार 

लगातार की जा रही मेहनत के दम पर जब कड़ी से कड़ी जुड़ी तो नतीजा ये निकला कि पुलिस ने गिरोह के कुल 06 सदस्य जिसमें 02 महिलाएं भी शामिल हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ गए. उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश में हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी से सदमे में आए बच्चा चोर गिरोह के अन्य सदस्य अपनी जान बचाने के लिए अपहृत बच्ची को आनन्द बिहार रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में ही छोड़कर फरार हो गये. बच्ची को RPF की सूचना पर हरिद्वार से दिल्ली पहुंची पुलिस टीम ने सकुशल रिकवर किया. 

दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी चोरी किया था बच्चा 

पूछताछ करने पर सामने आया कि इस गिरोह ने एक और बच्चा बीती 24 मई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी किया था. जिसका सौदा डेढ़ लाख में तय कर उसे बदायूं उ0प्र0 में बेच दिया गया था. जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने उक्त करीब एक-डेढ़ साल के बच्चे कार्तिक को भी सकुशल बरामद किया. दिल्ली पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है. पूछताछ में ये भी प्रकाश में आया कि पकड़ा गया आकिल और प्रीती रेट तय कर बच्चे को अपना या अनाथ बताकर बेचते हैं.

यह भी पढ़ें: Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम में VIP दर्शन के नाम पर ठगी करने वाल दबोचा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में 72 घंटे में बच्ची बरामद, अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार
हरिद्वार में 72 घंटे में बच्ची बरामद, अंतरराज्यीय बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच बोल दूंगा तो परेशानी...', राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
'सच बोल दूंगा तो परेशानी...', राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम में VIP दर्शन के नाम पर ठगी करने वाल दबोचा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
केदारनाथ धाम में VIP दर्शन के नाम पर ठगी करने वाल दबोचा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी, इलेक्शन से पहले 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे
यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी, इलेक्शन से पहले 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे
Advertisement

वीडियोज

Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस का तीखा विरोध
Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट
इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget