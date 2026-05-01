हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाबा केदार के भक्तों की ये कैसी आस्था? एक सप्ताह में ही धाम में कर दिया इतना कचरा

बाबा केदार के भक्तों की ये कैसी आस्था? एक सप्ताह में ही धाम में कर दिया इतना कचरा

Kedarnath Dham Yatra 2026: नगर पंचायत केदारनाथ ने करीब 1000 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्र कर लिया है. इसमें सबसे अधिक हिस्सा पानी की प्लास्टिक बोतलों का है.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 May 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

केदारनाथ धाम में 22 अप्रैल को कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा का आगाज हो गया है, साथ पहले ही दिन से यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी. बाबा केदार के दर्शन के लिए देश-विदेश से पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालांकि, इस बढ़ती भीड़ के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है,  प्लास्टिक कचरे का तेजी से बढ़ता बोझ.

यात्रा शुरू होने के पहले ही सप्ताह में नगर पंचायत केदारनाथ ने करीब 1000 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्र कर लिया है. इस कचरे में सबसे अधिक हिस्सा पानी की प्लास्टिक बोतलों का है, जिन्हें तीर्थयात्री बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर धाम परिसर में छोड़ देते हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत ने इस समस्या से निपटने के लिए पहले से ही ठोस तैयारी कर रखी थी.

नगर पंचायत ने धाम क्षेत्र में स्थापित की एमआरएफ

नगर पंचायत ने धाम क्षेत्र में लगभग 3000 वर्ग फीट में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) स्थापित की है. इस केंद्र में एकत्रित कचरे को 15 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है. इनमें प्लास्टिक, कांच, टिन, कपड़े सहित अन्य ठोस कचरा शामिल है. यह वैज्ञानिक पद्धति न केवल कचरे के बेहतर प्रबंधन में मदद कर रही है, बल्कि इसके पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को भी आसान बना रही है.

Basti News: बस्ती में लापता शख्स का मिला शव, पड़ोसी पर हत्या का संदेह, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

इसके अलावा, धाम में एक कॉम्पेक्टर मशीन भी लगाई गई है, जो प्लास्टिक बोतलों को दबाकर 30 से 40 किलो तक की गठरी बना देती है. इससे कचरे के परिवहन और भंडारण में सुविधा हो रही है. नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी नीरज कुकरेती के अनुसार, एकत्रित प्लास्टिक कचरे को आगे बेचकर राजस्व भी प्राप्त किया जाएगा, जिससे स्वच्छता अभियान को आर्थिक मजबूती मिलेगी.

धाम में स्वच्छता के लिए किए गए विशेष इंतजाम

धाम में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां 55 सफाईकर्मी दो शिफ्ट—सुबह और शाम—में नियमित सफाई कर रहे हैं. इसके अलावा, यात्रा मार्ग पर भी अलग संस्था द्वारा सफाई कार्य कराया जा रहा है, जिससे पूरे रास्ते में स्वच्छता बनी रहे. अब नगर पंचायत गीले कचरे के निपटारे के लिए पक्के गड्ढे (पिट) बनाने की योजना पर भी काम कर रही है. इससे जैविक कचरे का स्थानीय स्तर पर ही निपटान संभव हो सकेगा और पर्यावरण पर दबाव कम होगा.

इस बीच, नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और चारधाम यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखें. हाल ही में दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए यह संदेश दिया था.

सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से की कचरा न फैलाने की अपील

वहीं, पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे देवभूमि की नाजुक पारिस्थितिकी का सम्मान करें और किसी भी प्रकार का कचरा इधर-उधर न फैलाएं. उन्होंने कहा कि सरकार धामों, पवित्र नदियों और हिमालयी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

उत्तराखंड की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी है. ऐसे में जरूरी है कि हर तीर्थयात्री अपनी जिम्मेदारी समझे और स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाए. केदारनाथ यात्रा न केवल आस्था का विषय है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी परीक्षा भी बनती जा रही है.

अमेठी में जनगणना प्रशिक्षण के दौरान परोसा गया बासी खाना, नाराज शिक्षकों ने किया जमकर हंगामा

Published at : 01 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Rudraprayag News UTTARAKHAND NEWS Kedarnath Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़, एक सप्ताह में जमा हुआ 1000KG प्लास्टिक कचरा
केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़, एक सप्ताह में जमा हुआ 1000KG प्लास्टिक कचरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटी बचाओ की जगह बेटा बचाओ ना हो जाए...', महिला आरक्षण पर राजा भैया की बात पर क्यों हंसा सदन?
'बेटी बचाओ की जगह बेटा बचाओ ना हो जाए...', महिला आरक्षण पर राजा भैया की बात पर क्यों हंसा सदन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: चिराग पासवान की पार्टी के मंच पर नजर आईं मुख्तार अंसारी की मुंह बोली बहन, यूपी में हलचल तेज
चिराग पासवान की पार्टी के मंच पर नजर आईं मुख्तार अंसारी की मुंह बोली बहन, यूपी में हलचल तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कमर्शियल गैस के दाम 993 रुपये बढ़े, अखिलेश यादव बोले- भाजपाईयों ने बहुत एहसान कर दिया है...
गैस के दाम 993 रुपये बढ़े, अखिलेश यादव बोले- भाजपाईयों ने बहुत एहसान कर दिया है...
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
फूड
Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
नौकरी
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget