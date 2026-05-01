बस्ती में लापता शख्स का मिला शव, पड़ोसी पर हत्या का संदेह, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

यूपी के बस्ती में लापता शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों ने अपने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले राजन नाम के व्यक्ति से वर्षों से दुश्मनी चल रही थी, उस ने पहले गया प्रसाद को तेजाब पिलाया और फिर चेहरे पर तेजाब डाल कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह मामला छावनी थाना क्षेत्र के रमहटिया गांव से सामने आया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 40 वर्षीय गया प्रसाद के रूप में हुई है, उसका शव छावनी थाना क्षेत्र के रमहटिया गांव में झाड़ियों से बरामद किया गया है. वहीं, मृतक के परिजनों ने चौकी इंचार्ज विक्रमजोत शशि शेखर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं.परिजनों का कहना है कि बीते 28 अप्रैल को राजन और उस के भाइयों ने गया प्रसाद को मारने के लिए दौड़ाया था, जिसके बाद चौकी इंचार्ज को तहरीर दी गई थी.

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पुलिस पर धमकाने और पैसे मांगने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा दबंगों की तहरीर पर पीड़ित को ही धमकाने लगी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस रात 2 बजे घर पहुंच और गाली-गलौज की. पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि चौकी इंचार्ज और उन के साथ आए दो सिपाहियों ने 50 हजार की डिमांड की.

परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप

बता दें मृतक के पिता राम सुजग वर्मा ने तहरीर देकर अपने बेटे की हत्या का आरोप अपने पड़ोसियों पर लगाया है. तहरीर में उस ने पहले तेजाब पिलाने और फिर चेहरे पर तेजाब डाल कर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि पड़ोस के राजन और उनके भाइयों से कई सालों से रंजिश चल रही थी, बीते 28 अप्रैल को राजन और उस के भाई भल्लर, कृष्ण, सौरभ और चंदन ने गया प्रसाद को मारने के लिए दौड़ा लिया था.

मृतक गया प्रसाद के पिता राम सुजग वर्मा ने बताया है कि जब इसकी शिकायत लेकर चौकी पर गए तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही बिठा लिया, मौका पा कर विपक्षियों ने गया प्रसाद को पकड़ लिया उस को पहले तेजाब पिलाया, उस के बाद चेहरे पर तेजाब डाल कर मौत के घाट उतार दिया.

एसपी बोले- जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई

एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 नामजद पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, उनको हिरासत में लेकर पूछतांच की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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