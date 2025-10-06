हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचार धाम यात्रा: हेली सेवा बुकिंग के लिए केवल इतना समय बचा, जानें कब तक बुक कर सकते हैं टिकट

चार धाम यात्रा: हेली सेवा बुकिंग के लिए केवल इतना समय बचा, जानें कब तक बुक कर सकते हैं टिकट

Dehradun News: गुप्तकाशी फाटा सिरसी से 6 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित है. यात्रा के अंतिम चरण में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के टिकटों की मारामारी जारी है.

By : दानिश खान | Updated at : 06 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में है. बाबा केदार के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद होने जा रहे हैं. कपाट बंद होने के बाद हेली सेवा का संचालन भी बंद हो जाएगा. 12 अक्टूबर तक की यात्रा के लिए हेली सेवा बुकिंग फुल हो चुकी है. हेली सेवा की अंतिम स्लॉट के टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी का पोर्टल 8 अक्टूबर को खुलेगा. केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्री 13 से 21 अक्टूबर तक की यात्रा के लिए हेली सेवा के अपने टिकट बुक कर सकेंगे.

गुप्तकाशी फाटा सिरसी से 6 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित है. यात्रा के अंतिम चरण में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के टिकटों की मारामारी जारी है. ऐसे में आईआरसीटीसी ने अंतिम स्टॉल के लिए बुकिंग की तिथि जारी कर दी है.

8 अक्टूबर से अंतिम स्टाल की बुकिंग शुरू

हेली सेवा के लिए अंतिम स्टॉल की बुकिंग 8 अक्टूबर को दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी. इसके लिए वेबसाइट खुलेगी,  जिसमें यात्री 13 से 21 अक्टूबर तक की यात्रा के लिए अपने टिकट बुक कर सकेंगे. हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होने जा रहे हैं. 9 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से आईआरसीटीसी की वेबसाइट बुकिंग के लिए बंद कर दी जाएगी.

लास्ट डेट के बाद कोई स्टाल नहीं

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा सुचारु रूप से चल रही है. अंतिम स्टॉल की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी ने तिथि जारी कर दी है. इस तिथि के बाद कोई भी स्टॉल नहीं बचा है.

रिकॉर्ड यात्री पहुंचे इस बार

बता दें कि चार धाम यात्रा इस वर्ष मई के पहले सप्ताह से जारी है. लेकिन बीते दो महीने में प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई बार यात्रा स्थगित हुई. लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय से मौसम सही होने से यात्रा फिर चल निकली है. रोजाना सैकड़ों की संख्या में यात्री केदारनाथ-बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख को पार कर चुकी है.

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Tags :
Chardham Yatra Heli Service UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget