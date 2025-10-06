चार धाम यात्रा: हेली सेवा बुकिंग के लिए केवल इतना समय बचा, जानें कब तक बुक कर सकते हैं टिकट

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में है. बाबा केदार के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद होने जा रहे हैं. कपाट बंद होने के बाद हेली सेवा का संचालन भी बंद हो जाएगा. 12 अक्टूबर तक की यात्रा के लिए हेली सेवा बुकिंग फुल हो चुकी है. हेली सेवा की अंतिम स्लॉट के टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी का पोर्टल 8 अक्टूबर को खुलेगा. केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्री 13 से 21 अक्टूबर तक की यात्रा के लिए हेली सेवा के अपने टिकट बुक कर सकेंगे.

गुप्तकाशी फाटा सिरसी से 6 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित है. यात्रा के अंतिम चरण में केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के टिकटों की मारामारी जारी है. ऐसे में आईआरसीटीसी ने अंतिम स्टॉल के लिए बुकिंग की तिथि जारी कर दी है.

8 अक्टूबर से अंतिम स्टाल की बुकिंग शुरू

हेली सेवा के लिए अंतिम स्टॉल की बुकिंग 8 अक्टूबर को दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी. इसके लिए वेबसाइट खुलेगी, जिसमें यात्री 13 से 21 अक्टूबर तक की यात्रा के लिए अपने टिकट बुक कर सकेंगे. हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होने जा रहे हैं. 9 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से आईआरसीटीसी की वेबसाइट बुकिंग के लिए बंद कर दी जाएगी.

लास्ट डेट के बाद कोई स्टाल नहीं

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा सुचारु रूप से चल रही है. अंतिम स्टॉल की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी ने तिथि जारी कर दी है. इस तिथि के बाद कोई भी स्टॉल नहीं बचा है.

रिकॉर्ड यात्री पहुंचे इस बार

बता दें कि चार धाम यात्रा इस वर्ष मई के पहले सप्ताह से जारी है. लेकिन बीते दो महीने में प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई बार यात्रा स्थगित हुई. लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय से मौसम सही होने से यात्रा फिर चल निकली है. रोजाना सैकड़ों की संख्या में यात्री केदारनाथ-बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख को पार कर चुकी है.