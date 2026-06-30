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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकाशी विश्वनाथ के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सावन के महीने में VIP दर्शन पर रहेगी रोक

काशी विश्वनाथ के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सावन के महीने में VIP दर्शन पर रहेगी रोक

Kashi Vishwanath Dham: विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन महीने को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, अधिकारियों ने धाम का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 30 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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सावन माह के दौरान काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा अन्य प्राचीन देवालय पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं. इस बार भी काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य शिव मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. वहीं, सोमवार के दिन वाराणसी पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने धाम परिसर का निरीक्षण किया और उन्होंने करीब एक महीने बाद शुरू हो रहे सावन माह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया. 

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी पुलिस कमिश्नर डीआईजी DCP और निकटतम थानो की पुलिस फोर्स ने श्री काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर चार पर निरीक्षण किया. एक माह बाद शुरू हो रहे सावन महीने को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिर से जुड़ी व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया.

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सावन महीने में VIP दर्शन व्यवस्था रहेगी सस्पेंड

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का साफ कहना है कि सावन माह के दौरान देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई भी VIP दर्शन लागू नही रहेगा.

बाबा के दरबार में सावन में सबसे ज्यादा भीड़

सावन माह के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे साल की अवधि की तुलना में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है. काशी विश्वनाथ मंदिर के अलग-अलग गेट से श्रद्धालु भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इस बार भी सावन माह में भारी भीड़ रहेगी. इस बार सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा, जिसमे 4 सोमवार विशेष होंगे. सोमवार के दिन आम दिनों अपेक्षा धाम में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ उमड़ती है.

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Published at : 30 Jun 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Kashi Vishwanath Dham UP NEWS VARANASI NEWS
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