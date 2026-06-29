'BJP को रोकने के लिए अगर हमसे गठबंधन...', बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस-सपा को ऑफर!
Asaduddin Owaisi: ओवैसी ने आगे कहा कि अगर हमको एनकाउंटर से बचना है, इज्जत चाहिए और मस्जिदों को बचाना है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? हम नहीं चाहते कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बने.
उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने लिए जमीन तलाश रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिजनौर के नजीमाबाद में एक जनसभा में बीजेपी-आरएसएस और योगी सरकार के साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वे गठबंधन के आधे रास्ते तक तैयार हैं, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ.
ओवैसी ने आगे कहा कि अगर हमको एनकाउंटर से बचना है, इज्जत चाहिए और मस्जिदों को बचाना है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? हम नहीं चाहते कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बने. AIMIM मुखिया ने स्पष्ट किया कि गठबंधन इज्जत और सम्मान के आधार पर होना चाहिए. अगर समझौता इज्जत के साथ होगा तो ओवैसी तैयार है, लेकिन दरी बिछाने के दिन अब खत्म हो गए अब हक और सम्मान की लड़ाई है.