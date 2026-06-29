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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, आयुष मलिक के इस्लाम कबूल करने के बाद ‘घर वापसी’ का दावा

शामली धर्मांतरण केस में नया मोड़, आयुष मलिक के इस्लाम कबूल करने के बाद ‘घर वापसी’ का दावा

Shamli News In Hindi: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष मालिक अपने माता-पिता के साथ घर के मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए दिखाई दे रहा है.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 29 Jun 2026 10:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में चर्चित रहे आयुष मालिक प्रकरण ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष मालिक अपने माता-पिता के साथ घर के मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वह अपने परिवार से माफी मांगते हुए दोबारा सनातन धर्म अपनाने यानी 'घर वापसी' का दावा करता नजर आ रहे हैं.

दरअसल, आयुष मलिक ने कुछ दिन पहले इस्लाम धर्म अपनाने का दावा किया था, यही नहीं उन्होंने दाढ़ी भी बढ़वा ली थी. इस खबर से शामली के साथ पूरे प्रदेश में हडकंप मच गया था. हिन्दू संगठनों ने भी इसको लेकर काफी हो-हल्ला मचाया था.

क्या था पूरा मामला ?

सदर कोतवाली क्षेत्र के दयानंद नगर निवासी आयुष मालिक, जो कुछ समय पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने और चांदनी कुरैशी से निकाह करने के दावे को लेकर चर्चा में आए थे, अब एक नए वीडियो के कारण फिर सुर्खियों में है.            

यह भी पढ़ें: Noida News: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

करीब 2 मिनट 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में आयुष मालिक स्वयं कहते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने दोबारा सनातन धर्म अपना लिया है. वीडियो में वह अपने माता-पिता और परिवार का जिक्र करते हुए उनसे माफी मांगते हैं और परिवार के साथ रहने की बात कहते हैं. इसी दौरान वह घर के मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना करते और अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेते भी दिखाई देते हैं.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आयुष मालिक ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दावा किया था. उस दौरान वह अली मोहम्मद नाम, दाढ़ी और इस्लामिक पहनावे के साथ सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे थे. उनके धर्म परिवर्तन और निकाह को लेकर भी काफी विवाद हुआ था और यह मामला पुलिस जांच और सार्वजनिक चर्चाओं का विषय बना था.

तीन लोग जा चुके जेल 

अब सामने आए इस नए वायरल वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है. इस पूरे प्रकरण में 10 लोगों पर जिसमें तीन नामजद वह साथ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था,जिसमें अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

यह भी पढ़ें: Basti News: बस्ती में पिता का शव देखते ही सदमे से बेटे ने तोड़ा दम, एक साथ उठीं 2 अर्थियां

Published at : 29 Jun 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News Ayush Malik
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