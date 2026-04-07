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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: 'या तो किडनी दो या 30 लाख रुपये', पहले बीमारी छिपाकर रचाई शादी, फिर पत्नी को किया ब्लैकमेल

कानपुर: 'या तो किडनी दो या 30 लाख रुपये', पहले बीमारी छिपाकर रचाई शादी, फिर पत्नी को किया ब्लैकमेल

Kanpur Kidney Racket: महिला ने आरोप लगाया है कि शादी से पहले ससुरालवालों ने पति की किडनी की गंभीर बीमारी को छिपाया और जब उसे पता चला तो उस पर किडनी दान देने का दबाव बनाया.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Updated at : 07 Apr 2026 12:05 PM (IST)
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कानपुर के चकेरी थानाक्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने शादी से पहले पति निशांत कुमार की गंभीर किडनी की बीमारी छिपाने और शादी के बाद महिला पर किडनी दान करने या 30 लाख रुपये देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसके बाद मामले की जांच तेज हो गई है. 

पीड़ित पत्नी ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि 22 जून 2023 को लखनऊ के निशांत कुमार के साथ उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद पति का व्यवहार काफी असामान्य था. वह लंबे समय तक सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रहे थे. जब महिला ने इस बारे में पूछताछ की, तो पति ने टालमटोल किया और यहां तक कि दूसरी शादी करने की बात भी कह दी. 

शादी से पहले छिपाई किडनी की बीमारी

महिला ने कहा कि उसका पति लगातार दवाइयां लेता रहता था और घंटों बाथरूम में समय बिताता था, जिससे महिला को शक हुआ. इसपर जब महिला ने छिपकर पति की मेडिकल रिपोर्ट चेक की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पता चला कि निशांत कुमार की दोनों किडनी पहले से ही खराब थीं और वह शादी से काफी पहले से इसका इलाज करा रहे थे.

महिला का आरोप है कि परिवार ने यह महत्वपूर्ण जानकारी शादी से पहले जानबूझकर छिपाई थी. शादी के बाद ससुरालवालों ने उस पर 30 लाख रुपये लाने या पति के लिए स्वस्थ किडनी की व्यवस्था करने का खुला दबाव बनाया. जब महिला ने इस बात का विरोध किया, तो उसे गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया गया.

महिला ने पति और ससुरालवालों पर लगाए आरोप

महिला ने यह भी बताया कि पति का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था लेकिन, परिवार ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया. अक्टूबर 2024 में जब वह अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी, तब ससुराल पक्ष ने उसके बैग की तलाशी ली और उसमें रखे सभी गहने निकाल लिए. इसके बाद महिला मायके चली आई और तब से वहीं रह रही है.

इस मामले में पीड़िता ने चकेरी थाने में अपने पति निशांत कुमार (लखनऊ निवासी), ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. मुकदमे में दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, धमकी और धोखाधड़ी से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं.

थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. विस्तृत जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 07 Apr 2026 12:05 PM (IST)
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Kanpur News UP NEWS
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