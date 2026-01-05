उत्तर प्रदेश के कानपूर देहात जनपद के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में 27 दिसंबर 2025 की रात कलीम की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. कलीम की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी क साथ मिलकर की थी. जबकि शुरू में पत्नी ने कलीम द्वारा आत्महत्या की बात कही थी. लेकिन कलीम के पिता और उसकी बहन ने पत्नी पर आरोप लगाया और पुलिस से जांच करने को कहा. जिस पर पुलिस ने पूछताछ की तो पत्नी ने जुर्म क़ुबूल कर लिया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

घटना के पीछे कलीम का शराब का लत होना और आपसी कलग व कर्ज था,पत्नी ने रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी चांदबाबू जो कलीम का भतीजा था,उसका सहारा लिया. पत्नी ने साजिश के तहत कलीम के मोबाइल से फोन करके ही चांदबाबू को घर बुलाया था. उसके बाद चाक़ू से गला कटकर आत्महत्या कर दी थी.

13 साल पहले हुई थी लव मैरिज

अमरौधा निवासी कलीम की 13 साल पहले लव मैरिज हुई थी. जिसकी वजह से वह परिवार से अलग रहता था. इस बीच उसके तीन बच्चे हुए, लेकिन तीनों की मौत हो गयी. परिवार ने बताया कि इसके चलते कलीम तनाव में चला गया और शराब का आदि हो गय. जिसकी वजह से पति-पत्नी में आए दिन झगड़े होने लगे. 27 दिसंबर की रात पत्नी ने पुलिस और परिवार को सूचना दी कि कलीम ने गला काटकर आत्महत्या कर ली है.

पिता बशीर को हुआ शक

कलीम के पिता ने जब कलीम की लाश देखी तो उसके गाल पर भी कई जख्म थे, उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह कोई आत्महत्या नहीं करता. बहन रेहाना ने भी सवाल उठाया. जिस पर पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो वो टूट गयी और अपना जुर्म क़ुबूल कर लिया. उसने बताया कि प्रेमी भतीजे चांदबाबू से उसके संबंध थे, और कलीम रोज शराब पीकर झगड़ा करता था. इसलिए उसे मार दिया.

सीओ संजय वर्मा ने बताया कि पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाक़ू भी बरामद कर लिया है और दोनों को जेल भेजा जा रहा है. पत्नी के अवैध सम्बन्धों और शराब के चलते कलीम की हत्या हुई है. बाकि जांच जारी है.