'यूपी को ब्राह्मण CM के साथ 300 सीटों पर...', ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने ब्राहमण विधायकों की बैठक के बाद उपजे विवाद पर समाजवादी पार्टी को चुनौती दी है, जिसमें सपा नेता शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी में शामिल हने का न्योता दिया था. राजभर ने कहा, “अगर ब्राह्मणों से इतनी हमदर्दी है तो 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा ब्राह्मण मुख्यमंत्री की घोषणा करे, और 403 सीट में से 300 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने का ऐलान करे.”

ओमप्रकाश राजभर गाजीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही है. यही नहीं उन्होंने आगमी चुनाव में भी गाजीपुर की सभी सीटें जीतने का दावा किया और सपा पर तंज किया कि वे 2017 से हार रहे हैं और 2047 तक ऐसे ही चीखते रहेंगे. बिहार में भी उन्होंने जंगलराज खत्म कर विकास की रजनीति का दावा किया.

सपा पर सिर्फ यादव अधिकारियों को आगे करने का दावा

ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को लेकर बेहद आक्रामक हैं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “बीजेपी ने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बनवाया और हजारों ब्राह्मणों को रोजगार दिया. सपा की चार बार सरकार रही, उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया या ब्राह्मणों को काम दिया? सेवक भर्ती, पुलिस, लेखपाल, कानूनगो जैसी भर्तियों में सिर्फ यादव नजर आए. 1986 में 56 एसडीएम सिर्फ यादव समाज से बनाए गए, तब ब्राह्मण या राजपूत क्यों नहीं दिखे?"

बिहार की तरह यूपी में भी गुंडाराज खत्म करने का दावा

राजभर ने विहार विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, वहां भी लंबे समय तक जंगलराज था, जैसे यूपी में गुंडाराज. इसलिए सपा 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में हारी. अखिलेश यादव, शिवपाल और मुलायम सिंह के बदौलत ही मुख्यमंत्री बने. बिहार में पहले बिजली के पोल तो थे लेकिन तार नहीं, रंगदारी आम थी.

अब गांवों तक बिजली पहुंची, ऊंची इमारतें बनीं और गुंडागर्दी खत्म हुई, इसलिए जनता ने बदलाव किया. यूपी में भी दो बार हो चुका, 2047 तक सपा इसी तरह चिल्लाती रहेगी.

सपा के PDA पर कटाक्ष

आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा के PDA पर कटाक्ष करते हुए राजभर ने कहा, “पीडीए का इनका कोई नेता अपने इलाके में 5000 वोट भी नहीं दिलवा सकता, लेकिन हमारे पास 100 ऐसे नेता हैं जो अपने-अपने इलाके में वोट दिलवाने की क्षमता रखते हैं.

इसके साथ ही ओमप्रकाश राजभर ने गाजीपुर की सभी सातों सीटों के जीतने का दावा किया, बोले- “जब हमारे साथ गठबंधन था तब जीते थे, इस बार समझ आ जाएगा.” वहीं SIR में पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट करने पर कहा कि यह सब गांव वालों की गलती है. बोले कि BLO घर आता है तो ये सब बकरी-भैंस चराने चले जाते हैं.”