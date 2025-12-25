दुनियाभर में नए साल के स्वागत की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं. कानपुर शहर में भी इस मौके पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है. 25 दिसंबर से ही शहर में पिकनिक, घूमने-फिरने और पार्टी का माहौल बनने लगता है. वहीं संख्या में लोग घर से बाहर निकलते हैं. प्रशासन की ओर से भी इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी हो रही हैं.

पिकनिक के शौकीनों के लिए कानपुर का जापानी गार्डन सबसे पसंदीदा स्थानों में शामिल है. यहां हरियाली, खुला वातावरण और बच्चों के लिए झूले इसे फैमिली पिकनिक के लिए आदर्श बनाते हैं. न्यू ईयर वीक में यहां सुबह से ही लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है.

धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के लिए जेके मंदिर श्रद्धालुओं की पहली पसंद रहता है. न्यू ईयर के मौके पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन-पूजन कर वर्ष की शुरुआत करते हैं. वहीं युवाओं के बीच अटल घाट और गंगा बैराज क्षेत्र खासा लोकप्रिय है, जहां शाम के समय लोग घूमने और फोटो खिंचवाने पहुंचते हैं.

क्लब और मॉल भी नए साल के स्वागत को तैयार

नए साल की पार्टी के लिए शहर के मॉल और क्लब भी पूरी तरह तैयार हैं. जेड स्क्वायर मॉल, रावतपुर मॉल और रेव मोती मॉल में शॉपिंग, फूड कोर्ट और लाइव म्यूजिक जैसी गतिविधियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं. पार्टी पसंद करने वालों के लिए शहर के रेस्टो-बार और क्लब—जुडियो एक्सओ क्लब और होटल्स में खास पैकेज और थीम पार्टी की तैयारी की जा रही है.

जिला प्रशासन और नगर निगम ने कसी कमर

न्यू ईयर को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट मोड में हैं. प्रमुख पार्कों, पर्यटन स्थलों और बाजारों में साफ-सफाई अभियान तेज कर दिया गया है. नगर निगम की टीमें कूड़ा निस्तारण, फॉगिंग और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई में जुटी हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है. भीड़भाड़ वाले इलाकों, मॉल और पार्कों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन और पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है. नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए साल पर शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. किसी भी अव्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- अशोक सिंह

