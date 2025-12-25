उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 53 जिलों में घने कोहरे और कई जगहों पर कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया है. अगले दो दिन में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी हिमालयी क्षेत्रों में एक्टिव हो रहा है. जिससे तापमान और गिरेगा व ठंड बढ़ेगी.

यूपी में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सिलसिला जारी है. लोग अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं. मौसम विभाग ने आज 25 दिसंबर को भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सफेद कोहरे की चादर छाई रहेगी. कई जगहों पर शून्य मीटर विजिबिलिटी रहेगी. दिन के समय धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलेगी. लेकिन शाम होते-होते फिर से कोहरा का कहर शुरू हो जाएगा.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा. प्रदेश के पश्चिमी में गुरुवार को कहीं-कहीं घने से अत्यंत घने कोहरा छाने की संभावना बनी है. जबकि पूर्वी यूपी के भी ज्यादा हिस्सों में अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा वहीं सीतापुर से गोरखपुर तक कई जगहों पर शीत दिवस की चेतावनी दी गई है. 26 और 27 दिसंबर को भी कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है.

इन जिलों में कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी

यूपी में आज लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, संतरविदास नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और संत कबीर नगर में आज घने कोहरे और शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट हैं. जबकि गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली में कोल्ड डे का यलो अलर्ट दिया गया है. यहां भी घना कोहरा छाया रहेगा.

सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और मीरजापुर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. जबकि, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है.

ठंड और कोहरे की वजह से लोग घर में दुबकने के मजबूर हो गए हैं. आने वाले दिनों में ठंड और पड़ेगी. अगले दो दिनों में धीरे-धीरे करीब दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है.

