उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी ख़बर आ रही हैं, जहां लंबे समय से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे पुलिसकर्मियों पर विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है. इन पुलिसकर्मियों पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए छुट्टी लेकर वापस ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 118 अन्य पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

जानकारी के मुताबिक़ ये पुलिसकर्मी काफी समय से ड्यूटी से गायब थे और विभाग के पास इनकी कोई जानकारी नहीं थी. हैरानी की बात है कि ये पुलिस कर्मी दो से पाँच दिन तक की छुट्टियां लेकर गए थे, लेकिन इसके बाद बिना कोई सूचना दिए लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं.

बिना बताए ड्यूटी से गैरहाजिर थे पुलिसकर्मी

मामला सामने आने के बाद जब पुलिस विभाग के द्वारा इसकी जांच की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और पता चला के विभाग से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर गए ये पुलिसकर्मी बिना कोई जानकारी दिए ग़ैर हाजिर चल रहे थे. जिसके कमिश्नरेट की ओर से उनके खिलाफ राज्य कर्मचारी अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सख्त कार्वाई की गई है.

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कमिश्नरेट ने लिया बड़ा एक्शन

पुलिस विभाग ने जाँच में दोषी पाए गए 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. इनमें दो पुलिस लाइन में तैनात दारोगा भी शामिल हैं. इसके अलावा 118 पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है. सस्पेंड किए गए पुलिसवाले सबसे ज्यादा 37 से 152 दिनों तक ड्यूटी से लापता रहे. सबसे अधिक समय तक गैरहाजिर रहने वाले सिपाही दुष्यंत 168 दिनों से ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं. वहीं सब इंस्पेक्टर मोनू सिंह 54 दिनों से अनुपस्थित बताए गए हैं.

अधिकारियों के अनुसार इससे पहले जुलाई 2025 में भी 161 पुलिसकर्मियों की जांच की गई थी, जिसमें कई कर्मियों के लंबे समय से गैरहाजिर रहने की बात सामने आई थी. पुलिस कमिश्नर मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि सभी गैरहाजिर पुलिसकर्मियों को पत्र भेजे गए थे, लेकिन जवाब नहीं मिला. अब दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं और संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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