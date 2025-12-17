कन्नौज: सड़क किनारे महिला का जला हुआ शव मिला, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में बुधवार सुबह छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के निगोह मार्ग पर उस समय सनसनी फ़ैल गयी. जब यहां एक महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ. महिला का चेहरा और उपरी हिस्सा बुरी तरह जल चुका था. जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो गयी. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

माना जा रहा है कि महिला की हत्या कर शव जलाकर फेंका गया है, ताकि पहचान न हो सके. शव का बायां पैर का कुछ हिस्सा बचा है. और पैर में काला धागा भी बंधा है. पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए कोशिश तेज कर दी है, साथ ही जल्द खुलासे का दावा भी किया है. घटना के बाद इलाके में दहशत बनी हुई है.

क्या है पूरा मामला ?

ग्रामीण जब सुबह निकले तो उन्हें सड़क किनारे जला हुआ शव दिखा, देखते ही देखते पूरी भीड़ जमा हो गयी. फ़ौरन ही सूचना पुलिस को दी गयी. जिस पर फोरेंसिक और डॉग स्कॉयड टीम भी मौके पर बुलाई गयी. महिला की पहचान की कोशिश हुई, लेकिन शव बुरी तरह जल चुका है. महिल अविवाहित लग रही थी. पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से किसी लापता महिला के बारे में भी जानकारी जुटाई.लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी कन्नौज विनोद कुमार ने बताया कि घटना की जांच के लिए पुलिस टीमें लगाईं गयीं हैं. शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी. मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है.

गांव में इस हालत में महिला का शव मिलने के साथ कई तरह की चर्चाएं हैं. ग्रामीणों की मानें तो हत्या कर शव यहां जलाकर फेंका गया है, ताकि पहचान न हो. उधर पुलिस ने भी जनच तेज की है.